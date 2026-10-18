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"Не впевнений, що Зеленський розуміє": Рубіо різко відповів на звинувачення про Starlink

Дар'я Пшеничник
18 жовтня 2026, 10:03
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Держсекретар також повідомив, що Київ просив доступ до військової супутникової системи для ударів углиб Росії, але поки його не отримав.
Зеленський закликав США відкрити Starlink для України
Зеленський закликав США відкрити Starlink для України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Головне з заяви Рубіо:

відео дня
  • США не причетні до збоїв Starlink, наголосив Рубіо
  • Україна поки не має доступу до військової системи Starshield
  • Держсекретар поставив під сумнів слова Зеленського про навмисність

Державний секретар США Марко Рубіо заперечив причетність Вашингтона до обмеження швидкості Starlink для дронів ЗСУ. Він також заявив, що Україна наразі не має доступу до військової супутникової системи Starshield, повідомляє Clash Report.

Позицію американської сторони Рубіо пояснив різним статусом двох супутникових сервісів SpaceX, якими користується українська армія.

"Starlink – це комерційний продукт. Він регулюється і розглядається саме як комерційний продукт. Starshield – це оборонний, військовий продукт. Його використовують збройні сили Сполучених Штатів. Наразі він недоступний для України; зараз обговорюється питання про те, як саме вона могла б його використовувати", - заявив держсекретар.

За словами Рубіо, Київ звертався до США з проханням відкрити доступ до Starshield, щоб завдавати далекобійних ударів по території Росії. Проте такої можливості українська сторона поки не отримала.

"Не було зроблено навмисно"

Найрізкіше держсекретар відреагував на запитання про позицію Володимира Зеленського. Український президент вважає перебої свідомим рішенням американської сторони.

"Я не знаю, що саме сказав Зеленський. Не впевнений, що він сам розуміє, про що говорить, але це не було зроблено навмисно", - відповів Рубіо.

Він запевнив, що в Білому домі ніхто не давав розпоряджень сповільнювати інтернет або знижувати швидкість з'єднання, щоб завадити роботі окремих безпілотників. За даними Рубіо, система вже знову функціонує.

'Не впевнений, що Зеленський розуміє': Рубіо різко відповів на звинувачення про Starlink
Термінал Starlink / Інфографіка: Главред

Який аналог Starlink розробляє Україна

Президент Володимир Зеленський говорив, що наразі триває робота над українською супутниковою системою, аналогічною Starlink.

"Є напрацювання. Ми працюємо над similar (подібним до, - ред.) Starlink", - сказав він.

Водночас президент наголосив, що було б справедливо надати Україні можливість використання супутникового інтернету Starlink для нанесення ударів по РФ.

Обмеження на роботу Starlink в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 14 жовтня українські військові повідомили про обмеження роботи терміналів Starlink. У русі при швидкості понад 160 км/год почав зникати звʼязок. Через це було зірвано низку важливих місій.

Водночас адміністрація Дональда Трампа заявила українській стороні, що не має жодного стосунку до обмежень у роботі Starlink в Україні. У Білому домі сказали, що не контролюють компанію Ілона Маска.

Аналітики Інституту вивчення війни переконані, що обмеження швидкості для терміналів Starlink і Starshield не позначаться на ударах українських Сил оборони по цілях на території Росії. Однак вони можуть серйозно послабити перехоплення російських реактивних дронів напередодні зими.

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Про джерело: Clash Report

Clash Report - це міжнародний інформаційний канал, що спеціалізується на висвітленні актуальних подій, зокрема зони бойових дій, міжнародних конфліктів та політичних процесів у світі. Він активно публікує новини й репортажі про ситуацію в Україні, США, в країнах Близького Сходу та інших країнах світу.

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