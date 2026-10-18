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РФ атакувала промислове підприємство на Волині: людей закликають евакуюватися

Марія Николишин
18 жовтня 2026, 10:57
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За попередніми даними, обійшлося без жертв, однак вітер несе дим у бік селища.
РФ атакувала промислове підприємство на Волині: людей закликають евакуюватися
Влучання у промислове підприємство на Волині / колаж: Главред, фото: t.me/volynskaODA, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Вранці під удар потрапило підприємство в Маневичах
  • Горять склад і виробниче приміщення, жертв немає
  • Жителів "Тридцятки" закликали тимчасово покинути домівки

В смт Маневичі на Волині зафіксовано влучання у промислове підприємство, на його території горять складське та виробниче приміщення. Про це повідомив очільник Волинської ОВА Роман Романюк.

За попередніми даними, обійшлося без загиблих і поранених. На місці працюють усі профільні служби, триває ліквідація наслідків удару.

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"Пожежа сильна, площа велика, маємо сильне задимлення. Вітер у сторону селища, тому закликаю місцевих жителів за можливості залишатися у приміщеннях, щільно зачинити вікна та двері, вимкнути припливну вентиляцію та не перебувати на відкритому повітрі без нагальної потреби", - наголосив він.

Водночас селищний голова Маневичів Олександр Гаврилюк звернувся до жителів з терміновою вимогою покинути свої оселі й тимчасово перебратися до друзів або знайомих в інших частинах населеного пункту.

"Терміново!!! Жителям тридцятки!!! Вимагаю!!! Залишіть свої домівки, перемістіться в домівки до друзів у інші частини населеного пункту. Велике задимлення, вітер північний", - написав він.

РФ атакувала промислове підприємство на Волині: людей закликають евакуюватися
Пожежа на підприємстві внаслідок удару РФ / фото: t.me/volynskaODA

Які західні області може атакувати Росія

Моніторингові канали раніше попереджали, що Росія збирається атакувати західні області України ударними та реактивними безпілотниками.

За їхніми даними, під загрозою атаки - Волинська, Львівська, Закарпатська та Івано-Франківська області.

"Жителям західних регіонів варто за можливості заздалегідь зарядити телефони та інші гаджети, а також зробити запас питної води на випадок перебоїв з електро- та водопостачанням", - наголосили монітори.

Реактивний
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 18 жовтня країна-агресор Росія завдала двох ударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки пошкоджено два багатоквартирні будинки, 18 автомобілів та будівлю закладу освіти. На жаль, російський удар забрав життя 27-річної жінки.

Сили української ППО протягом 17 жовтня збили або придушили 140 із 157 російських ударних дронів. З 7:30 до 19:30 Росія атакувала Україну 157 ударними БПЛА, зокрема 25 реактивними, "Герберами" та дронами інших типів.

16 жовтня РФ атакувала Волинь ударними безпілотниками типу "Шахед", зокрема реактивними. У Ковелі під ударом опинився місцевий митний термінал, а внаслідок атаки горіли близько 10 вантажних автомобілів із напівпричепами, є один постраждалий.

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Про персону: Роман Романюк

Роман Романюк - т.в.о. голови Волинської обласної державної адміністрації, т.в.о. начальника Волинської обласної військової адміністрації.

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