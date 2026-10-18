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Брата Макса Чмерковського відсторонили від "Танців із зірками": що він зробив

Олена Кюпелі
18 жовтня 2026, 11:09
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Велу Чмерковського виключили з популярного танцювального шоу.
Велу Чмерковського усунули від участі в шоу
Велу Чмерковського відсторонили від участі в шоу / Колаж Главред, фото Instagram/valentin

Коротко:

  • Що зробив Вей Чмерковський
  • Чому ця історія викликала такий резонанс

Брат популярного танцюриста та першого українського"Холостяка" Макса Чмерковського Вел Чмерковський відсторонений від шоу "Танці з зірками" після скандального висловлювання.

Як пише Page Six, американський танцюрист українського походження Вел Чмерковський пропустить найближчий випуск шоу "Танці з зірками" (Dancing With the Stars). Продюсери вирішили відсторонити артиста на тиждень після його неоднозначного коментаря на адресу судді Керрі Енн Інаби. Приводом для конфлікту стала критика, якій вона піддала виступ дружини танцюриста Дженни Джонсон.

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Вел Чмерковський із партнеркою
Вел Чмерковський із партнеркою / Фото Instagram/valentin

Інцидент стався після чергового випуску шоу, де Джонсон виступала в парі з актором Гаррі Шамом-молодшим. Суддя звернула увагу на порушення правил під час самби: на її думку, у танці був присутній заборонений підйом. Крім того, Інаба порадила акторові додати до номера більше змістовних елементів. За повідомленнями ЗМІ, критика настільки засмутила Джонсон, що за лаштунками вона не змогла стримати сліз.

Чмерковський вирішив публічно підтримати дружину. У публікації в TikTok, яку згодом видалили, він написав, що глядачі ледь не побачили появу "Свіжого принца" у танцювальному залі. Ця фраза нагадувала про гучний інцидент на церемонії вручення премії "Оскар" у 2022 році, коли Вілл Сміт вдарив ведучого Кріса Рока після жарту про свою дружину Джаду Пінкетт-Сміт.

Вел Чмерковський із партнеркою
Вел Чмерковський із партнеркою / Фото Instagram/valentin

В іншому коментарі танцюрист закликав виявляти більше поваги до його дружини та різко висловився щодо поведінки судді. Ці слова викликали негативну реакцію користувачів соцмереж. Сама Інаба також звернула увагу на ситуацію та відреагувала на публікацію в Instagram.

У відповідь на скандал, що розгорівся, керівництво проєкту BBC Studios, яке відповідає за виробництво шоу, оголосило про тимчасове відсторонення Чмерковського. Представники компанії наголосили, що благополуччя учасників та співробітників програми залишається безумовним пріоритетом, а публікація танцюриста не відповідає стандартам і цінностям проєкту.

Сам артист визнав, що припустився помилки. У заяві, опублікованій 17 жовтня, він пояснив свій вчинок бажанням захистити дружину, однак підкреслив, що не подумав про те, який зміст оточуючі можуть вкласти в його слова.

Чмерковський також зазначив, що Керрі Енн Інаба не заслуговувала опинитися в центрі цієї історії через його необдумане рішення. Танцюрист повідомив, що вже зв’язався з нею особисто, щоб вибачитися, і раніше публічно висловив жаль з приводу свого коментаря.

"Я не хочу відволікати увагу від важливого випуску та роботи моєї партнерки Дженни Дьюен", - дав зрозуміти артист, закликавши глядачів підтримати всіх учасників шоу.

Через відсторонення Чмерковського актриса Дженна Дьюен, з якою він виступає в цьому сезоні, вийде на паркет з іншим професійним танцюристом - Аланом Берстеном. У випуску, запланованому на 20 жовтня, пара виконає віденський вальс під пісню Unchained Melody. Номер буде присвячений матері Дьюен, Ненсі.

Таким чином, скандальний коментар обернувся для Чмерковського пропуском одного з випусків популярного танцювального проєкту. Сам танцюрист заявив, що має намір винести урок із того, що сталося, і уважніше ставитися до своїх публікацій у соціальних мережах.

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Про особу: Макс Чмерковський

Макс Чмерковський - український танцюрист і хореограф, який вже багато років живе у США. В Україні він прославився завдяки участі в першому сезоні шоу "Холостяк". Тоді він обрав собі в пару Олександру Шульгіну, з яким, втім, незабаром розійшовся.

Чмерковський одружений з американською танцівницею Петою Мургатройд. Пара виховує трьох синів - Шай-Александра, Ріо та Мілана-Максима.

Чмерковський активно бере участь в американських танцювальних проєктах, а також був суддею в українському шоу "Танці з зірками", яке виходило на каналі 1+1.

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