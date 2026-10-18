Кремль хоче зірвати постачання допомоги Україні: в ISW назвали нову загрозу

Москва розраховує, що тиск на логістику в поєднанні з ударами по інфраструктурі змусить союзників відмовитися від підтримки Києва.

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Росія може посилити диверсії в Європі взимку / колаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, ua.depositphotos.com

Ключові тези:

Кремль хоче диверсіями зупинити допомогу Україні

Варшава чекає провокацій на логістиці до Різдва

Під загрозою залізниця й постачання газу, нафти, їжі

У Кремлі сподіваються, що посилення диверсій і провокацій на територіях країн ЄС зупинять надання допомоги Києву. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що польська влада попередила, що Росія може посилити провокації проти обʼєктів польської логістичної інфраструктури, ймовірно, з метою перешкодити транспортуванню західної допомоги до України протягом зими.

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Зокрема, колишній голова Бюро національної безпеки Польщі Яцек Севера 16 жовтня заявив, що взимку може статися "значне зростання гібридних операцій" проти європейських країн, зокрема дронових атак на адміністративні та цивільні об'єкти.

Водночас прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, посилаючись на дані розвідувальних служб, про можливу ескалацію з боку Росії до Різдва, зокрема збільшення кількості диверсій і провокацій на польській території.

За його словами, найближчі місяці можуть стати визначальними для майбутнього України та Європи.

Туск додав, що Росія посилить спроби саботажу проти транспортування газу, нафти та продовольства до України, а також проти логістичної та залізничної інфраструктури на польсько-українському кордоні, перевіряючи реакцію Польщі.

Аналітики також згадали, що пов’язані з Росією особи 15 листопада 2025 року здійснили диверсійні дії, спрямовані проти залізничних колій у Польщі поблизу пункту пропуску Дорогуськ на польсько-українському кордоні.

Водночас у вересні 2026 року Росія дедалі частіше завдавала ударів безпілотниками по українських пунктах пропуску та об'єктах уздовж польсько-українського кордону.

"Кремль, імовірно, розраховує, що такі диверсії змусять Захід відмовитися від надання допомоги Україні - особливо на тлі посилення російської кампанії ударів взимку 2026-2027 років, спрямованої проти цивільної та критичної інфраструктури України, що має на меті спричинити масштабні збої в українській економіці та повсякденному житті населення", - йдеться у звіті.

Чи може Європа посилити підтримку через нові загрози

Політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний говорив, що відкриті провокації Росії проти країн НАТО не обов’язково призведуть до скорочення військової допомоги Україні.

На його думку, навпаки, нові загрози на східному фланзі Альянсу можуть підштовхнути європейські країни до посилення тиску на Москву.

"Якщо говорити про можливі провокації чи ескалацію конфліктів на східному фланзі НАТО, то прямого негативного впливу це не матиме. Якщо це відбуватиметься на тлі продовження російсько-української війни в нинішньому форматі, то це класика військового мистецтва: коли на тебе атакують на правому фланзі, має сенс посилити тиск на лівому та завдати противнику удару там, де це можливо", - підкреслив він.

Витрати НАТО на оборону / Інфографіка: Главред

Загроза війни РФ проти НАТО - що відомо

Як повідомляв Главред, головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі Алексус Грінкевич заявив, що Північноатлантичний Альянс завжди готовий відповісти на будь-який напад з боку країни-агресора РФ. Однак представник НАТО не вважає конфлікт між РФ та Альянсом "неминучим або невідворотним".

виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач говориі, що Кремль розгортає інформаційну підготовку до можливої "спецоперації" проти країн Балтії, а ймовірність такого сценарію зараз значно вища, ніж раніше.

Військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник запасу ЗСУ Роман Світан вважає, що у разі спроби атакувати країни НАТО Росія, найімовірніше, почне не з балістичних або крилатих ракет, а з безпілотників, поступово перевіряючи реакцію Альянсу.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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