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Під ударом Москва і Петербург: дрони уразили великий нафтовий термінал, виникла пожежа

Дар'я Пшеничник
18 жовтня 2026, 07:44
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Удар припав на один із найбільших нафтоналивних комплексів регіону, а над Москвою та Ленінградською областю російська ППО звітувала про 144 збиті дрони.
Під ударом Москва і Петербург: дрони уразили великий нафтовий термінал, виникла пожежа
Дрони атакували Москву і Петербург / Колаж: Главред, фото: Exilenova+

Коротко:

  • Дрони FP-1 уразили Петербурзький нафтовий термінал
  • Імовірно, атаковано дата-центр "ВКонтакте"
  • Три аеропорти Росії обмежили роботу через атаку

відео дня

Сили оборони в ніч на 18 жовтня уразили Петербурзький нафтовий термінал дронами FP-1, після влучання на об'єкті спалахнула пожежа. Удар став частиною масованої атаки безпілотників на Москву, Санкт-Петербург і Ленінградську область. Ймовірно, під ударом опинився й дата-центр "ВКонтакте", а в Росії обмежили роботу трьох аеропортів.

Про ураження термінала заявили в компанії-виробнику Fire Point. Об'єкт належить до найбільших нафтоналивних комплексів регіону: тут приймають, зберігають і відвантажують нафтопродукти, зокрема для експорту. Річна потужність термінала становить 12,5 млн тонн.

Ще до офіційного підтвердження моніторинговий канал Exilenova+ інформував про атаку на нафтоналивний порт і палаючу цистерну. За даними каналу, російська ППО в Петербурзі працювала дуже інтенсивно, фіксувалися пуски ракет. Про нічну атаку також писав Telegram-канал ASTRA .

57 збитих дронів і пожежа в Нізіно

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко відзвітував про 57 знешкоджених безпілотників. За його словами, у селищі Нізіно Ломоносовського району уламки зачепили чотири автомобілі на парковці, там виникла пожежа.

Про вибухи повідомляли й мешканці Кудрова. Водночас система оповіщення в Петербурзі дала збій: SMS-попередження про загрозу дронів містянам не надійшли, а частина людей отримала їх зі значним запізненням.

Збій "ВКонтакте" і відключення світла

Ще однією ймовірною ціллю нічної атаки став дата-центр "ВКонтакте" в Ленінградській області, пишуть моніторингові Telegram-канали. Після цього користувачі почали масово скаржитися на серйозні перебої в роботі соцмережі та пов'язаних з нею сервісів. "ВКонтакте" є найбільшою соцмережею Росії з аудиторією в десятки мільйонів людей.

Одночасно частина Санкт-Петербурга та Ленінградської області лишилася без електропостачання. Судячи з відео, які поширюються в мережі, удар міг припасти по підстанції 330 кВ "Восточная", що розташована поблизу дата-центру.

Москва: 87 дронів за чотири години

Мер Москви Сергій Собянін почав звітувати про збиті безпілотники з 23:00, а станом на третю ночі назвав цифру у 87 дронів. Про руйнування чи постраждалих він не повідомляв, проте зазначив, що на місцях падіння уламків працюють екстрені служби. Вибухи лунали й у Підмосков'ї.

Через атаку Росавіація обмежила прийом і випуск літаків у двох московських аеропортах, а також у петербурзькому Пулкові.

Дивіться кадри наслідків атаки на Санкт-Петербург і Ленінградська область:

Під ударом Москва і Петербург: дрони уразили великий нафтовий термінал, виникла пожежа

Наскільки болючі для РФ удари України

Главред писав, що за словами екскерівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка, Москва сприймає нову тактику ударів України як потенційно болючу. Кремль намагається перевести дискусію з питання російських атак на тему української відповіді. Андрій Коваленко вважає, що особливо показовою є реакція Москви на можливі удари по її території та авіаційній інфраструктурі.

Доволі дивно чути від керівника терористичної організації, що маскується під державу Росія, Путіна звинувачення в тероризмі через анонс закриття неба над РФ.

Удари вглиб Росії - новини за темою

Як писав Главред, 17 жовтня в аеропортах Москви відмінили чи затримали більше 370 рейсів через атаки безпілотників. В аеропорту "Внуково" затримали 62 рейси, ще 39 відмінили. В "Домодєдово" - 23 затримали та 8 відмінили. У "Шерємєтьєво" - 104 рейси перенесли, а 135 відмінили.

Нагадаємо, масована атака безпілотників у ніч на 16 жовтня змусила російську владу закрити всі чотири аеропорти Москви: Внуково, Домодєдово, Жуковський і Шереметьєво. Понад 20 літаків, що прямували до російської столиці, перенаправили на аеродроми інших міст.

До цього ударні дрони Сил оборони в ніч на 14 жовтня кілька годин атакували промислову зону Балаково в Саратовській області РФ. Серед ймовірних цілей називають енергооб'єкт, мегадата-центр "Сбербанку" та металургійний завод

Раніше Редкінський дослідний завод у Тверській області Росії горів після нічної атаки безпілотників у ніч на 9 жовтня. Підприємство є ланкою виробничого ланцюга російського ВПК і випускає компоненти палива "Децилін-М" для крилатих ракет Х-55 і Х-101, а також присадки до дизельного палива та авіаційного гасу.

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Про джерело: Exilenova+

Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти.

Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus.

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