Під ударом Москва і Петербург: дрони уразили великий нафтовий термінал, виникла пожежа

Удар припав на один із найбільших нафтоналивних комплексів регіону, а над Москвою та Ленінградською областю російська ППО звітувала про 144 збиті дрони.

https://glavred.net/world/pod-udarom-moskva-i-peterburg-drony-porazili-krupnyy-neftyanoy-terminal-voznik-pozhar-10805069.html Посилання скопійоване

Дрони атакували Москву і Петербург / Колаж: Главред, фото: Exilenova+

Коротко:

Дрони FP-1 уразили Петербурзький нафтовий термінал

Імовірно, атаковано дата-центр "ВКонтакте"

Три аеропорти Росії обмежили роботу через атаку

відео дня

Сили оборони в ніч на 18 жовтня уразили Петербурзький нафтовий термінал дронами FP-1, після влучання на об'єкті спалахнула пожежа. Удар став частиною масованої атаки безпілотників на Москву, Санкт-Петербург і Ленінградську область. Ймовірно, під ударом опинився й дата-центр "ВКонтакте", а в Росії обмежили роботу трьох аеропортів.

Про ураження термінала заявили в компанії-виробнику Fire Point. Об'єкт належить до найбільших нафтоналивних комплексів регіону: тут приймають, зберігають і відвантажують нафтопродукти, зокрема для експорту. Річна потужність термінала становить 12,5 млн тонн.

Ще до офіційного підтвердження моніторинговий канал Exilenova+ інформував про атаку на нафтоналивний порт і палаючу цистерну. За даними каналу, російська ППО в Петербурзі працювала дуже інтенсивно, фіксувалися пуски ракет. Про нічну атаку також писав Telegram-канал ASTRA .

57 збитих дронів і пожежа в Нізіно

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко відзвітував про 57 знешкоджених безпілотників. За його словами, у селищі Нізіно Ломоносовського району уламки зачепили чотири автомобілі на парковці, там виникла пожежа.

Про вибухи повідомляли й мешканці Кудрова. Водночас система оповіщення в Петербурзі дала збій: SMS-попередження про загрозу дронів містянам не надійшли, а частина людей отримала їх зі значним запізненням.

Збій "ВКонтакте" і відключення світла

Ще однією ймовірною ціллю нічної атаки став дата-центр "ВКонтакте" в Ленінградській області, пишуть моніторингові Telegram-канали. Після цього користувачі почали масово скаржитися на серйозні перебої в роботі соцмережі та пов'язаних з нею сервісів. "ВКонтакте" є найбільшою соцмережею Росії з аудиторією в десятки мільйонів людей.

Одночасно частина Санкт-Петербурга та Ленінградської області лишилася без електропостачання. Судячи з відео, які поширюються в мережі, удар міг припасти по підстанції 330 кВ "Восточная", що розташована поблизу дата-центру.

Москва: 87 дронів за чотири години

Мер Москви Сергій Собянін почав звітувати про збиті безпілотники з 23:00, а станом на третю ночі назвав цифру у 87 дронів. Про руйнування чи постраждалих він не повідомляв, проте зазначив, що на місцях падіння уламків працюють екстрені служби. Вибухи лунали й у Підмосков'ї.

Через атаку Росавіація обмежила прийом і випуск літаків у двох московських аеропортах, а також у петербурзькому Пулкові.

Дивіться кадри наслідків атаки на Санкт-Петербург і Ленінградська область:

Наскільки болючі для РФ удари України

Главред писав, що за словами екскерівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка, Москва сприймає нову тактику ударів України як потенційно болючу. Кремль намагається перевести дискусію з питання російських атак на тему української відповіді. Андрій Коваленко вважає, що особливо показовою є реакція Москви на можливі удари по її території та авіаційній інфраструктурі.

Доволі дивно чути від керівника терористичної організації, що маскується під державу Росія, Путіна звинувачення в тероризмі через анонс закриття неба над РФ.

Удари вглиб Росії - новини за темою

Як писав Главред, 17 жовтня в аеропортах Москви відмінили чи затримали більше 370 рейсів через атаки безпілотників. В аеропорту "Внуково" затримали 62 рейси, ще 39 відмінили. В "Домодєдово" - 23 затримали та 8 відмінили. У "Шерємєтьєво" - 104 рейси перенесли, а 135 відмінили.

Нагадаємо, масована атака безпілотників у ніч на 16 жовтня змусила російську владу закрити всі чотири аеропорти Москви: Внуково, Домодєдово, Жуковський і Шереметьєво. Понад 20 літаків, що прямували до російської столиці, перенаправили на аеродроми інших міст.

До цього ударні дрони Сил оборони в ніч на 14 жовтня кілька годин атакували промислову зону Балаково в Саратовській області РФ. Серед ймовірних цілей називають енергооб'єкт, мегадата-центр "Сбербанку" та металургійний завод

Раніше Редкінський дослідний завод у Тверській області Росії горів після нічної атаки безпілотників у ніч на 9 жовтня. Підприємство є ланкою виробничого ланцюга російського ВПК і випускає компоненти палива "Децилін-М" для крилатих ракет Х-55 і Х-101, а також присадки до дизельного палива та авіаційного гасу.

Вас може зацікавити:

Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія - понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот. Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред