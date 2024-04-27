У бій кинули резерви: ЗСУ блокували ворога, названо "гарячий" напрямок

На фронті ситуація важка, але контрольована, наголосив Назар Волошин.

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ЗСУ відбивають ворожі атаки / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин прокоментував ситуацію на фронті в Донецькій області.

Як наголосив він в ефірі інформаційного телемарафону, в Очеретиному загарбники заблоковані та перебувають під вогневим контролем України.

За його даними, українські захисники тримають під контролем дві третини Очеретиного та селища Соловйове.

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Своєю чергою окупанти РФ перекинули резерви для прориву оборони в напрямку Новобахмутівка - Камишине. Йдеться про 55-ту мотострілецьку бригаду російської армії.

"Наразі дві третини селища Очеретиного перебуває під нашим контролем. Частина населеного пункту, в яку прорвався ворог, перебуває під нашим вогневим контролем", - наголосив він.

Спікер пояснив, що ситуація важка, але контрольована. Там вживаються заходи для того, щоб вибити звідти ворога.

У Соловйовому ситуація аналогічна - дві третини населеного пункту під контролем ЗСУ. Частина, куди прорвався ворог, все одно перебуває під вогневим контролем наших бійців, додав Волошин.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що окупанти просунулися у двох областях. На Донеччині бої точилися в трьох населених пунктах - Очеретине, Бердичі та Красногорівка.

Нагадаємо, раніше аналітики DeepState повідомили, що російські окупанти просунулися в Очеретине Донецької області. Тривали бої в Бердичах, Красногорівці та на південь від Урожайного.

Як повідомлялося раніше, 15 квітня окупантам вдалося просунутися в районі Часова Яру. Однак аналітики Інституту вивчення війни не знайшли підтверджених змін лінії фронту в цьому районі.

Наступ Росії 2024 Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прогнозує, що РФ може піти в наступ на фронті найближчими місяцями. За його словами, дати відсіч ворогові без військової допомоги союзників Україні буде "катастрофічно важко". Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула вважає, що окупанти можуть піти в новий наступ. Багато хто не виключає просування в напрямку Харкова. Постійні обстріли можуть вказувати на підготовку росіян. Військовий експерт Михайло Самусь заявив, що РФ готує новий наступ на травень-червень, оскільки збирає резерв із контрактників.

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