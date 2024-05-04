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Кількість втрат армії РФ в Україні зросте: у британській розвідці назвали терміни

Олексій Тесля
4 травня 2024, 13:40
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Рівень втрат Росії знову збільшиться протягом наступних двох місяців, вважають у британській розвідці.
Втрати Росії в Україні
На фронті зростають втрати окупантів РФ / Фото radiosvoboda.org, УНІАН

Середньодобова кількість втрат російської армії (убитими та пораненими) в Україні протягом квітня 2024 року залишилася загалом на рівні поточного року - 899 втрат на день, розповіли в британській розвідці.

Однак збільшення цього показника протягом наступних двох місяців цілком імовірне, йдеться у зведенні, розміщеному в соцмережі Х Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

"Цілком імовірно, що рівень втрат Росії знову збільшиться протягом наступних двох місяців, оскільки вони відновлять цілеспрямовані наступальні операції на сході України. Це слідує за невеликим зниженням темпів операцій за останні два місяці після падіння Авдіївки", - пишуть британські військові аналітики.

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У розвідці Британії оцінюють загальну кількість російських втрат від початку повномасштабного вторгнення в кількості понад 465 тисяч осіб.

"Цілком імовірно, що ...Росія повністю адаптувала свої збройні сили до війни на виснаження, в якій масовість важливіша за якість. Ця залежність від масовості майже напевно збережеться впродовж усієї війни в Україні і матиме довгостроковий вплив на майбутню російську армію", - додали в британській розвідці.

Кількість втрат армії РФ в Україні зросте: у британській розвідці назвали терміни
/ @DefenceHQ

Нагадаємо, що в РФ визнали великі втрати після удару ATACMS по полігону в Луганській області. Пропагандисти називають подію "страшним провалом" і допускають, що втрати можуть бути навмисне занижені. Втрати можуть становити від 29 до 42 солдатів РФ.

У розвідці Британії назвали втрати РФ у війні. У Британії зазначили, що з початку повномасштабної агресії РФ проти України, українські військові знищили або пошкодили понад 10 тисяч одиниць ворожої бронетехніки РФ.

Наступ Росії 2024

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прогнозує, що РФ може піти в наступ на фронті найближчими місяцями. За його словами, дати відсіч ворогові без військової допомоги союзників Україні буде "катастрофічно важко".

Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула вважає, що окупанти можуть піти в новий наступ. Багато хто не виключає просування в напрямку Харкова. Постійні обстріли можуть вказувати на підготовку росіян.

Військовий експерт Михайло Самусь заявив, що РФ готує новий наступ на травень-червень, оскільки збирає резерв із контрактників.

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