РФ піде в новий наступ: Жорін назвав напрямок головного удару

Україна не знає до кінця задум ворога, підкреслив Максим Жорін.

https://glavred.net/ukraine/rf-poydet-v-novoe-nastuplenie-zhorin-nazval-napravlenie-glavnogo-udara-10562645.html Посилання скопійоване

/ Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 37 окрема бригада морської піхоти

Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін прокоментував імовірний напрямок наступу російських окупантів.

Ворог готується до нового етапу просування своїх військ на фронті, наголосив він в ефірі проєкту "Нічна варта".

Український військовий говорить про те, що ймовірно, одним із пріоритетних напрямків стане Харківщина.

відео дня

"Найімовірніше, це буде в районі Харківської області. Проте я не виключаю, що вони можуть почати в Харкові тиснути, розуміючи всю обмеженість наших ресурсів, щоб ми перекинули сили туди, а в цей час на півдні розгорнути окремий театр подій", - не виключив співрозмовник.

Жорін також додав, що Україна не знає до кінця задум ворога, але розуміє план, за яким він може піти.

Наступ РФ 2024 - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що РФ збирає ударний "кулак": перетворює місто-мільйонник на "сіру зону". Окупанти РФ мають намір перетворити Харків на "сіру зону", непридатну для проживання цивільного населення, пише британське видання The Economist.

Як повідомлялося раніше, РФ "жорстко" закидає Харків бомбами. Президент України Володимир Зеленський заявив, що західні системи протиповітряної оборони Patriot наразі мають перебувати саме в Україні, щоб згодом не довелося їх застосовувати по всьому східному флангу НАТО.

Нагадаємо, раніше Зеленський терміново порадився з головами СБУ та ГУР. Президент обговорив ситуацію навколо ударів ворога по Харкову та східних регіонах України.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред