У Борисполі людей годували супом, в якому плескалася використана жуйка / ua.depositphotos.com

У Борисполі (Київська область) співробітники однієї з компаній, які замовили з місцевого кафе суп, виявили, що в ньому плаває пережована жувальна гумка. Про це повідомляє портал ТСН з посиланням на співробітницю компанії.

З'ясувалося, що жуйка спокійно плавала в оточенні картоплі і брокколі. У компанії звернулися до установи харчування. Але там всі звинувачення заперечують. І запевняють, що такого бути не може і у них ніхто не вживає жуйку під час приготування їжі.

За їх словами, зараз у закладі харчування перевіряють інцидент, а керівництво переглядає записи з камер відеоспостереження.

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