"Найближчими днями чи навіть сьогодні": РФ може атакувати Офіс президента України - Снєгирьов

Речники Кремля цілий рік повномасштабної війни говорили на загал про таку можливість, підкреслив експерт.

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Снєгирьов попередив, що РФ може атакувати Урядовий квартал / Главред, Міноборони РФ

Країна-агресорка Росія активно поширює інформацію, що Україна нібито атакувала атакувала Кремль та намагалася ліквідувати російського диктатора Володимира Путіна.

Як зазначив військовий експерт Дмитро Снєгирьов в інтерв'ю ТСН.ua, ймовірно, РФ хоче атакувати центри прийняття рішень в Україні.

Експерт нагадав, що речники Кремля цілий рік повномасштабної війни говорили на загал про таку можливість.

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"Це пряма погроза. Вони залишають за собою право вдарити по Офісу президента України. Напевно, вони будуть цілитися саме туди. Важко сказати, чи це буде 10-20 "шахедів", чи це 5-6 "Калібрів", чи 2 "Кинджали". Тому можливо очікувати найближчими днями чи навіть сьогодні удару по Києву", - каже Снєгирьов.

Хто такий Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

Удар безпілотника по Кремлю

У Кремлі 3 травня зробили заяву, в якій звинуватили Україну у нібито "спробі завдати удару" по резиденції глави країни-агресора Росії Володимира Путіна.

"Сьогодні вночі київським режимом була здійснена спроба нанесення удару безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента. Два безпілотні літальні апарати були націлені на Кремль", - вказали в повідомленні.

У Мережі опублікували відео, як невідомий безпілотник завдає удару по даху Кремля, після чого відбувається загоряння. Кремлівський рупор Дмитро Пєсков повідомив, що Путіна під час атаки не було – він працював у своїй резиденції у Ново-Огарьово.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не здійснювала ніяких "атак" на Кремль і на російського диктатора Володимира Путіна. Зеленський підкреслив, що Україна захищає свою територію, свої села і міста. При цьому нашій державі не вистачає зброї навіть для цих потреб.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що атака на Кремль вказує на те, що Москва готує теракт. За його словами, Україні немає жодного сенсу атакувати Кремль. Також він додав, що клан Путіна втратив силовий контроль над країною і інцидент може сигналізувати, в тому числі, і про підпільну роботу місцевих сил опору.

Дивіться відео - радник Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на звинувачення Москви на адресу Києва через нічні удари дронів по Кремлю:

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