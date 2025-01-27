Хмари над Харківщиною згущаються: РФ розширила важливий плацдарм - розвідка

Росія продовжує наступ на Харківщині з метою видавлення сил України з плацдарму.

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Ситуація в районі плацдарму Харківщини / колаж: Главред, фото: 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, deepstatemap

Про що мова:

Російські війська розширюють плацдарм біля річки Оскіл

Росія намагається посилити тиск на Куп’янськ

Британська розвідка 27 січня оприлюднила аналіз бойових дій у Харківській області та намірів російських окупаційних військ. Відповідний звіт був опублікований у соцмережі X (Twitter) Міністерства оборони Великої Британії.

Згідно з даними, російські війська поступово розширюють свій плацдарм на західному березі річки Оскіл. Його було створено ще наприкінці листопада 2024 року, і з того часу окупанти досягли певних тактичних успіхів у цьому районі.

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Наразі основний фокус Росії зосереджений на селищі Дворічна, де тривають інтенсивні бої між українськими та російськими військами.

Крім того, бойові дії йдуть за село Западне, розташоване за 4 км на захід від річки Оскіл.

Річка Оскіл / інфографіка - Главред

Розвідка також повідомляє, що Росія, найімовірніше, намагається посилити тиск на логістичні маршрути міста Куп’янськ, яке розташоване приблизно за 12 км на південь від плацдарму.

Ситуація на Харківщині - що відомо

Главред нагадує, не так давно повідомлялося, що окупантам дали "фас" перейти Оскіл. Ворог хоче захопити плацдарм на лівобережжі річки,однак ЗСУ дають бій.

Третя штурмова дала бій ворогу на Харківщині і подарувала агресорам "теплий прийом". В результаті ударів ЗСУ, РФ відступила на Харківщині.

Водночас під Куп'янськом РФ намагається прорвати оборону ЗСУ. Противник намагається вклинитися в бойові порядки воїнів України, здійснюючи мінімум по 2-3 штурмові дії на добу.

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Що таке оборонна розвідка Британії? Оборонна розвідка (англ. Defence Intelligence, DI) — одна зі спецслужб Великої Британії, на відміну від інших британських спецслужб (MI-5, МІ-6 і Центру урядового зв'язку), є не самостійною організацією, а підрозділом Міністерства оборони і фінансується в рамках бюджету міністерства. Чисельність персоналу становить приблизно 4500 осіб, з яких близько 700 працюють у штаб-квартирі міністерства оборони в Уайтхолі, а решта — в підрозділах Збройних Сил. У цій організації працює як військовий, так і цивільний персонал, чисельність військових становить приблизно 60 %. Матеріали Оборонної розвідки використовуються в роботі Об'єднаного розвідувального комітету та надання допомоги іншим заінтересованим державним відомствам Великої Британії та її партнерами (НАТО, Європейський Союз і т. д.), пише Вікіпедія.

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