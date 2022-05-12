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Російські війська завдали потужного ракетного удару по Хортиці

12 травня 2022, 19:49

Після обстеження території ураження, жодних руйнувань інфраструктури не виявлено.

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Ракета потрапила по острову Хортиця / nationalinterest.org

Російські війська вранці 12 травня завдали ракетний удар по Запоріжжю. Вона впала в заповідній частині острова Хортиця, повідомляє Telegram Запорізької обласної Військової адміністрації.

Після падіння ракети виникла пожежа.

"Після обстеження території ураження, ніяких руйнувань інфраструктури не виявлено. За уточненою інформацією, жертв і постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, це другий удар по Хортиці від початку повномасштабного російського вторгнення. До цього 21 квітня дві крилаті ракети впали в районі Преображенського моста та одного з санаторіїв.

Війна Росії проти України

Нагадаємо, вранці 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабну війну проти України.

Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що російська армія почала на території України т.зв. "спеціальну військову операцію".

При цьому агресор почав наносити ракетні удари по багатьох районах України. У результаті є численні жертви, а також великі руйнування як житлового фонду, так і промислових підприємств.

Спочатку РФ вторглася на територію України відразу з декількох напрямків, у тому числі з території Білорусі.

Бої проходили на підступах до Києва, Харкова, Чернігова та сум.

Однак завдяки героїчним зусиллям Збройних сил України, територіальної оборони та простих українців, які допомагають захищати свою землю, на багатьох напрямках ворога вдалося зупинити і навіть відкинути на значну відстань.

Після втечі окупантів у багатьох районах України почали знаходити братські могили мирних жителів, закатованих і вбитих окупантами. Люди були беззбройні і не чинили опору, у багатьох з них були пов'язані руки.

Невмотивована варварська агресія РФ проти України, а також масове вбивство російськими окупантами мирних жителів стали причиною створення потужного антиросійського міжнародного фронту. Союзники вже надали Україні зброю для захисту від РФ (у тому числі важке озброєння), а також виділяють Києву необхідну фінансову допомогу.

При цьому в США був прийнятий законодавцями і підписаний президентом Джо Байденом закон про ленд-лізу, що відкриває практично необмежені ресурси для військового зміцнення ЗСУ в боротьбі з російськими окупантами.

Переговорний процес між Україною та РФ, що проходив у Білорусі та Туреччині, перейшов у режим онлайн. При цьому в Україні вже заявили, що точкою у війні має стати повне звільнення всіх захоплених РФ територій.

За даними Міноборони України втрати російських окупантів перевищують 26 тисяч. ЗСУ знищили близько 4 тисяч танків і бронемашин і більше 350 літаків і вертольотів РФ. Справжньою сенсацією стало знищення українськими ракетами Нептун флагмана ЧФ Росії крейсера Москва. У свою чергу Москва заявляє, що" спецоперація " в Україні нібито йде за планом.

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війна в Україні Запорізька область Хортица військова агресія РФ
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