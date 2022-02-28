United Media: 1+1 media запустила англомовний аккаунт у Twitter Truth about war in Ukraine

1+1 media продовжує системно працювати з міжнародними журналістами та висвітлювати питання війни РФ в Україні. Для оперативної комунікації з англомовними користувачами в соціальних мережах, групою 1+1 media створено спеціальний аккаунт в Twitter під назвоюTruth about war in Ukraine. Тут публікуватиметься найважливіша інформація про перебіг воєнних подій, відео та фото, які можуть знадобитися в підготовці матеріалів, а також спростування тих чи інших фейків, пов’язаних з війною.

"Щодня ми отримуємо сотні запитів від журналістів, які з різних джерел отримують кардинально протилежну інформацію про те, що у нас відбувається. Своєю чергою, ми перевіряємо інформацію, фото та відео на достовірність, і передаємо це колегам для використання у своїх матеріалах. Щоб спростити процес комунікації, ми запустили окремий Twitter-акаунт, де оперативно ділимося актуальними новинами про головне", - коментують в медіагрупі.

Нагадуємо, раніше 1+1 media створила спеціальну базу з відеороликами, протитрованими англійською, а також ключовими пресрелізами, що стосуються медіаспільноти та її реакції на ті чи інші дії РФ. Щоб отримати доступ до бази, просимо журналістів верифікуватися, написавши листа на [email protected].

На сайті ТСН.ua створено розділ "Матеріали для Гааги", де консолідовано публікується вся інформація про воєнні події на території України та дублюються англійською. У медіагрупі закликають людей, які стали свідками злочинів російських військових, надсилати всю інформацію та фото чи відеофайли на адресу [email protected]. Після перевірки на достовірність ми публікуватимемо матеріали в розділі.

Також інформаційне агентство УНІАН, що входить до складу групи 1+1 media та має найбільшу оперативну фотослужбу новин в Україні, відкриває свій фотобанк для усіх ЗМІ, інфлюенсерів та міжнародних агенцій. Так, кожен охочий для висвітлення своїх матеріалів в медіа може безкоштовно скористатися усіма світлинами, що стосуються спротиву України російській агресії.

26 лютого група 1+1 media ініціювала вимкнення російських новинних ТВ-каналів на міжнародному ринку, відправивши відповідного відкритого листа ключовим телевізійним та OTT-провайдерам. Першими відгукнулися провайдери з Польщі, Австралії, Словаччини, Чехії, Канади та країн Балтії, які з 26 лютого почали вимикати пропагандистські канали у своїй мережі. Натомість на їхніх частотах мовитиме марафон "Єдині новини" – консолідований ефір українських телеканалів, де чесно розповідається про війну та агресію РФ.

Також 1+1 media запустила digital-флешмоб, покликаний стимулювати користувачів соціальних мереж відмовлятися від медіаконтенту, що генерується РФ. Людей закликають робити публікації в соціальних мережах Instagram, Facebook, Twitter, TikTok тощо з хештегом #TurnOffRussia та розповідати про військову агресію Росії і необхідність світової спільноти "вимкнути" російську агресію, щоб зберегти Україну.