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Удари по Криму та аеродромах у РФ "вибивають" ППО росіян - британська розвідка

Олексій Тесля
20 червня 2024, 14:19
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Подальше виснаження засобів ППО змусить Росію залучати обладнання з інших регіонів.
С-300
ЗСУ уражають комплекси С-300 РФ / Колаж: Главред, Фото: Pixabay, скріншот

Останні успіхи ударів українських сил по військових цілях у Криму та аеродромах на території РФ призвели до знищення критично важливих елементів російських зенітно-ракетних комплексів класу "земля-повітря" С-300 і С-400.

Як ідеться в новому звіті британської розвідки, протягом червня 2024 року російські ВПС підтримували тиск на лінію фронту в Україні за допомогою тактичної авіації, тоді як безпілотники-камікадзе продовжували наносити удари по глибинних об'єктах інфраструктури та військових цілях, пов'язаних з обороною.

Однак, у період з 12 по 18 червня російська авіація дальньої дії переключила увагу своїх ударів крилатими ракетами на українські військово-повітряні бази, що майже напевно було спричинено розчаруванням успіхами українських авіаударів, а також, ймовірно, підкреслює занепокоєння Росії щодо майбутнього використання літаків F-16.

відео дня

У розвідці Великої Британії зазначають, що РФ може швидко замінити системи, які Україні вдалося знищити в Криму та на іншій російській території, але подальше виснаження, ймовірно, змусить Росію залучати обладнання з інших регіонів, як вона це робила раніше, якщо вона хоче зберегти щільність покриття своєї системи ППО.

Зазначається, що Росія може бути змушена змиритися зі зменшенням своїх можливостей, піддаючи свої сили в Криму підвищеному ризику.

Подальші успішні українські атаки на російські аеродроми, з яких проводяться ударні операції, такі, як Моздок, Ахтубинськ і нещодавно - Морозівськ, дуже ймовірно, змусять Росію продовжувати політику розосередження авіації далі від лінії фронту.

Удари по Росії

Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників.

Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни".

"Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Це майже напевно призведе до збільшення втоми літаків та екіпажів, оскільки збільшиться час вильотів. Не виключено, що втрата винищувача-бомбардувальника Су-34 у Північній Осетії на півдні Росії 12 червня була пов'язана саме з цим.

Скріншот
/ @DefenceHQ

Удари по цілях РФ у Криму - останні новини

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ вразили "жирну" ціль у Криму. Російські радари комплексів С-300/С-400 у трьох районах тимчасово окупованого Криму терміново припинили роботу, повідомили в Генштабі ЗСУ.

Як повідомлялося раніше, в ніч на 10 червня в тимчасово окупованому Криму прогриміла серія вибухів. Під атаку потрапили Євпаторія і Красноперекопськ. Рух Керченським мостом було перекрито, у Джанкойському районі чули кілька вибухів.

Також у ніч на 8 червня в Криму прогриміли гучні вибухи, про що повідомили місцеві жителі через Telegram-канал "Кримський вітер". Спочатку вибух відчули в Балаклаві, потім у всіх районах Севастополя. Після цього звуки вибуху чулися в морі біля Стрілецької бухти.

С-400
/ Инфографика: Главред

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ПВО війна Росії та України британська розвідка
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