Знищення цілей РФ на Кінбурнській косі: у ВМС показали потужне відео

ВМС ЗС України опублікували відеокадри успішної реалізації військової операції на Миколаївщині.

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Знищення цілей РФ на Кінбурнській косі / Колаж: Главред, Фото: скріншот

Українські захисники продовжують успішні військові операції на Кінбурнській косі Миколаївської області в Чорному морі.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Військово-морських сил України в четвер уранці у Facebook.

"Підрозділ ВМС ЗС України знищив ворожий склад боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів на Кінбурнській косі в Чорному морі", - сказано в повідомленні. відео дня

ВМС ЗС України також опублікували відеокадри успішної реалізації цієї військової операції.

Дивіться відео - знищення цілей РФ на Кінбурнській косі:

/ Скриншот

Військово-морські сили України На балансі ВМС ЗСУ понад 50 бойових і десантних кораблів, катерів, допоміжних і спеціальних суден, розділених на дві бригади надводних кораблів, а також два дивізіони кораблів охорони і забезпечення, і дивізіон пошуково-рятувальних суден, пише Вікіпедія.

Ситуація на Кінбурнській косі - останні новини по темі

Раніше повідомлялося, що підрозділи ГУР десантувалися на Кінбурнську косу і встановили там прапор. Під час успішної операції українським розвідникам вдалося знищити кілька одиниць ворожої техніки та живу силу РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що державний прапор замайорів на території, яка зараз перебуває під окупацією Росії. Ймовірно, український прапор між Дніпровсько-Бузьким лиманом і Чорним морем встановили спецпризначенці ГУР під час свого рейду на косу.

Як повідомлялося раніше, окупанти намагалися перегрупуватися на Кінбурнській косі, але українські захисники не давали їм спокою, завдаючи потужних ударів у відповідь. ЗСУ регулярно знищували живу силу і техніку противника, не дозволяючи окупантам закріпитися.

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