ЗСУ встановили український прапор на Кінбурнській косі - ЦПД

Прапор України між Дніпровсько-Бузьким лиманом та Чорним морем встановили бійці ГУР під час рейду, зазначили аналітики DeepState.

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На Кінбурнській косі замайорів прапор України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео, DeepState

Бійці Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України успішно встановили український прапор на тимчасово окупованій Кінбурнській косі. Про це повідомив керівник "Центру протидії дезінформації" Андрій Коваленко.

На відео, опублікованому 12 серпня, видно український прапор, що розвівається на Кінбурнській косі. Державний стяг замайорів на території, що наразі знаходиться під окупацією Росії.

Дивіться відео з прапором України на Кінбурнській косі:

відео дня

Ймовірно, український прапор між Дніпровсько-Бузьким лиманом та Чорним морем встановили спецпризначенці ГУР під час свого рейду на косу.

"ГУР підняв прапор України на Кінбурнській косі. Швидше за все, це відбулося у результаті рейдових дій. Коса залишається під ворогом", - зазначили аналітики DeepState.

Ситуація на Кінбурнській косі - що відомо

Нагадаємо, 9 серпня бійці ГУР провели рейд на окуповану Кінбурнську косу. Військові знищили шість одиниць бронетехніки ворога та близько трьох десятків російьских загарбників.

Тоді спецпризначенці атакували укріплення росіян на позиціях "Кінбурнська фортеця", "морський вокзал" і "пам'ятник Суворову".

Як повідомляв Главред, у листопаді 2022 року Збройні сили України звільнили майже всю територію Миколаївщини від російських окупантів. Єдиною ділянкою області, яка досі залишається під контролем ворога, є Кінбурнська коса.

Протягом наступних місяців окупанти намагались перегруповуватися на Кінбурнській косі, але українські захисники не давали їм спокою, завдаючи потужних ударів у відповідь. ЗСУ регулярно знищували живу силу та техніку противника, не дозволяючи окупантам закріпитися.

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