Помер Герой України, радянський дисидент Юрій Шухевич

Юрій Шухевич помер 22 листопада / УНІАН

Вночі, 22 листопада, на 90-му році життя помер Герой України, син командувача ОУН-УПА Романа Шухевича, дисидент і громадський діяч, народний депутат VIII скликання Юрій Шухевич.

Про смерть Шухевича розповіла NTA його дружина Наталя. Останні дні життя українець провів у Німеччині. Там він перебував на лікуванні.

Довідка

Юрій Шухевич

Юрій Шухевич - український політичний діяч. Народився 28 березня 1933 року в селі Олглядів Львівської області. Син Романа Шухевича. Був радянським дисидентом і політичним в'язнем. Близько 30 років провів у в'язницях і таборах радянського режиму.

У період з 1990 по 1994 рік очолював Українську Національну асамблею – Українська Народна самооборона (УНА-УНСО).

Народний депутат VIII скликання.

Шухевич прогнозував розпад Росії

За тиждень до початку великої війни РФ проти України в інтерв'ю Говорити Великий Львів він зробив прогноз, згідно з якиму разі повномасштабної військової агресії на російську державу очікує розпад.

"Путіну байдужі люди, самі росіяни, йому важлива його ідея фікс – відновлення СРСР. А ще для нього нестерпна сама думка про самостійну Україну, про її ймовірний вступ до НАТО. Але ця війна все ж призведе до розпаду самої Російської Федерації. Адже одна справа - запускати війська в невеликі Чечню, Грузію, інша – в багатомільйонну Україну, де ситуація для російських військ складеться важко", - говорив Шухевич.

Згідно з прогнозом Шухевича, першим від Росії відколеться Північний Кавказ, далі – Мордва, Удмуртія і Комі. Непроста ситуація може статися в Сибіру.