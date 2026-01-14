Помер депутат від партії 'Слуга народу' Олександр Кабанов - що відомо

Офіційно причина смерті наразі невідома.

Помер депутат від партії "Слуга народу" Олександр Кабанов. Йому було 53 роки. Про це повідомив нардеп Жан Беленюк.

Офіційного підтвердження інформації поки немає. Також невідома причина смерті.

Варто зауважити, що Кабанов був членом комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, а раніше працював сценаристом у "Квартал 95".

Пізніше спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підтвердив смерть народного депутата Олександра Кабанова під час засідання Верховної Ради 14 січня.

У Верховній Раді України також висловили співчуття родині та близьким Олександра Кабанова.

"Керівництво Верховної Ради України, народні депутати, керівництво та працівники Апарату Парламенту висловлюють співчуття з приводу смерті народного депутата України Олександра Кабанова. Він пішов із життя на 53-му році життя", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час роботи у Верховній Раді України він був членом Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики.

"Олександр Кабанов послідовно підтримував збільшення виробництва українського контенту та створення сприятливих умов для роботи творчих працівників у різних галузях культури. Висловлюємо співчуття його родині та близьким", - підсумували в Раді.

Що відомо про Олександра Кабанова

Кабанов народився 6 серпня 1973 року в Запоріжжі. Закінчив місцевий медичний інститут за спеціальністю "лікар-психотерапевт", а потім закінчив Запорізький національний університет, де здобув другу вищу освіту на факультеті фінансів.

До того, як стати народним депутатом, номером 87 у списку партії "Слуга народу", Кабанов працював дитячим психотерапевтом, а потім із 1999 до 2006 року — на запорізькій ТРК "Алекс".

У 2002-2008 роках він був тренером у компанії "Сучасні психотехнології", а з 2000-го до 2008 року — тренером із нейролінгвістичного програмування.

На момент обрання до парламенту Кабанов працював сценаристом Студії "Квартал 95".

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 28 травня 2025 року помер депутат Верховної Ради України від фракції "Слуга народу" Сергій Швець після тривалої боротьби з важкою хворобою.

21 квітня 2025 року помер народний депутат із групи Відновлення України, голова підкомітету з питань електроенергетики та транспортування електроенергії Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Володимир Мороз. Народний обранець помер на 58-му році життя.

