'Вмієш читати - знайди висновок': Зеленський різко відповів на заяви Путіна про легітимність

Президент України прокоментував чергові звинувачення російського лідера Путіна про легітимність.

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Зеленський лаконічно відповів на випади Путіна щодо легітимності / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот з YouTube

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяви лідера РФ Володимира Путіна щодо його легітимності. Про це повідомив Зеленський у інтерв'ю центральноазіатським ЗМІ.

"Українці знають свою Конституцію, знають закон. Розуміємо, що ці висловлювання нелегітимного президента Російської Федерації (Путіна, - ред.) щодо легітимності президента України, чесно кажучи, нудні, нецікаві", - сказав він.

Президент підкреслив, що подібні випади глави Кремля його не турбують.

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"Всі адекватні люди, які вміють читати закон, а я вважаю, що якщо ти вмієш читати, то прочитай і знайди висновок. І все. Тому мене це взагалі не дуже непокоїть", - заявив Зеленський.

Заява російського диктатора Путіна про нелегітимність Зеленського - подробиці

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що президент України Володимир Зеленський втратив свою легітимність, і Росії потрібно зрозуміти, з ким варто мати справу під час підписання документів.

"Ми віддаємо собі звіт у тому, що легітимність чинного президента закінчилася. Росії під час відновлення переговорів з Україною потрібно зрозуміти, з ким можна і потрібно мати справу під час підписання документів", - заявив Путін.

Путін нібито готовий припинити війну з Україною за умови збереження окупованих територій, пише Reuters. Однак, якщо Китай і Захід не приймуть цю "умову", він готовий продовжувати бойові дії. Російський пропагандист Пєсков також стверджує, що Росія "відкрита до діалогу" і не бажає вічної війни.

Як повідомляв Главред, Україна не може дозволити собі сценарій заморозки війни, сказав президент Володимир Зеленський. Такий крок означав би, що воювати доведеться майбутнім поколінням українців.

Формула миру Зеленського Формула миру України - ініціатива Володимира Зеленського, спрямована на завершення розв'язаної Росією війни політичним шляхом. Вона передбачає відновлення територіальної цілісності України на основі Статуту ООН, повне виведення російських військ з території української держави, фіксацію результатів закінчення війни та інші пункти.



Щоб реалізувати план, Україна проводить перемовини з країнами Заходу і Глобального Півдня з метою проведення саміту, в рамках якого світ повинен затвердити ініціативу в якості базового плану закінчення війни.

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