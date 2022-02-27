На Сумщині російські окупанти злісно мародерствували в магазині / скріншот з відео

Російські окупанти займаються відвертим мародерством у місті Тростянець (Сумська область). За цим заняттям вони були зафіксовані на відео прихованою камерою одного із закритих продуктових магазинів, повідомляють місцеві Telegram-каналах.

На опублікованих кадрах група з військових у формі бродить по магазину, ламая обладнання і запасаючись продовольством.

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Нагадаємо, Росія за наказом президента Путіна почала військову операцію проти України рано вранці, 24 лютого. Москва поставила перед собою мету знищення об'єктів військової інфраструктури України. Також вона завдає ракетні і авіаудари по цивільних та інших об'єктах.

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25 лютого після обстрілів армії російського агресора сталося загоряння на військовій нафтобазі.

Також повідомлялося про те, що в результаті ворожого обстрілу загорілася база паливно-мастильних матеріалів в Кулиничах, біля однойменного хлібозаводу.

Пізно ввечері, 26 лютого, росіяни завдали авіаудар по території військової частини в Балаклії. Сталася пожежа. Повідомлялося про евакуацію людей.