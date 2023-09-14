УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Є шанси вийти на Азовське узбережжя: Жданов спрогнозував успіхи ЗСУ на осінь

Альона Вороніна
14 вересня 2023, 03:15
15
Захисникам України не обов’язково буде потрібно штурмувати великі міста, наприклад, Мелітополь. Його можна буде обійти і розсікти російське угруповання.
Украинские военные, Олег Жданов
Жданов спрогнозував успіхи ЗСУ за осінь/ колаж: Главред, фото: 17 ОТБр імені Костянтина Пестушка, Главред

Якщо українські військові прорвуть третю лінію оборони противника, то за Токмаком відкриється оперативний простір і буде можливість для швидкого просування військ. У захисників України є шанси вийти на Азовське узбережжя.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов, пише ТСН.ua. Він зазначає, що найімовірніше такий темп контрнаступу, який зараз є в українського війська, збережеться у надалі.

"Я сподіваюся, що він (контрнаступ – ред.) не послабиться... Гадаю, що такий темп контрнаступу, який є у нас сьогодні, і надалі збережеться. Головне для нас – це пройти цей багаторівневий рубіж оборони, який облаштували російські окупаційні війська. Якщо ми подолаємо цей рубіж, то далі можемо розраховувати на збільшення темпів наступу наших військ", – сказав Жданов.

відео дня

За його словами, після прориву третьої лінії оборони російських загарбників українські воїни зможуть швидше просуватися вперед.

"Я думаю, що у нас є шанси вийти на Азовське узбережжя. Чому? Якщо ми дістаємося до третьої лінії оборони противника, і прориваємо її, то далі за Токмаком відкривається оперативний простір. У нас з’явиться більше можливостей для швидкого просування військ. Ми зможем здійснювати рейдові та наступальні дії, тобто просуватися вперед", – наголосив військовий експерт.

Він зазначив, що не обов’язково буде потрібно штурмувати великі міста, наприклад, Мелітополь. Це місто можна буде оминути, просуваючись далі до узбережжя і розсікаючи угруповання російських військ.

"Мінімальне досягнення, яке може бути у наших Сил оборони цієї осені – це вийти на рівень Мелітополя і взяти під повний вогневий контроль суходільний коридор противника до Криму. Це стратегічно дуже важливо", – підсумував Жданов.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Війна в Україні

У розвідці Британії повідомили, що РФ перекинула на Луганськ нову армію раніше, ніж планувала. Частини були відправлені в бій раніше терміну тому, що Росія продовжує відчувати надмірне навантаження на фронті.

У ЗСУ зазначили, що РФ змінила тактику ударів дронами. Окупанти почали застосовувати більше дронів-камікадзе під час атак. При цьому в пріоритеті для окупантів залишається інфраструктура портів.

Керівник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, на Куп'янському напрямку припинились бої. Він пояснив, що таке інколи буває – коли противник починає застосовувати свою тактику.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні вторгнення Росії Олег Жданов контрнаступ ЗСУ
Реклама

Головне за день

"Будуть знищувати міста": полковник назвав ракети, які Іран може передати РФ

"Будуть знищувати міста": полковник назвав ракети, які Іран може передати РФ

00:57 Світ
"Мета буде досягнута не скоро": у Чехії зробили прогноз про закінчення війни

"Мета буде досягнута не скоро": у Чехії зробили прогноз про закінчення війни

22:58 Україна
КНДР вже півтора місяця постачає Росії снаряди до "Градів" і танків - Буданов

КНДР вже півтора місяця постачає Росії снаряди до "Градів" і танків - Буданов

22:43 Україна
Всі головні новини

Останні новини

04:05

Які авто повинні проходити техогляд: що треба знати, аби не ухлопати машину

03:15

Є шанси вийти на Азовське узбережжя: Жданов спрогнозував успіхи ЗСУ на осінь

03:13

Фаршировані перці від Євгена Клопотенка: просто, але неймовірно смачно

02:40

Як можна освіжити дихання: дієві способи швидко позбутись поганого запаху з рота

02:06

Експерт спрогнозував, чи скоро росіяни "пред'являть" Путіну за його провали

Зустріч двох диктаторів: про що говорили Кім Чен Ин та Путін і як це вплине на війнуЗустріч двох диктаторів: про що говорили Кім Чен Ин та Путін і як це вплине на війну
01:51

"Є лисина спотикання": Сотник пояснив, чому переговори з РФ неможливіВідео

01:21

Леся Нікітюк в купальнику показала спеку біля басейну

00:57

"Будуть знищувати міста": полковник назвав ракети, які Іран може передати РФ

13 вересня, середа
23:52

Згниє ніс: популярна в РФ ведуча і світська діва "догралася" з пластикою на обличчі

Реклама
23:23

У чверті - зв'язки з РФ: оргкомітет "Міс України" дискваліфікував учасниць

22:59

Вибори під час війни: соціолог пояснив, як українці ставляться до такої ідеї

22:59

Осадча розповіла, де і чим займатиметься її старший син Ілля

22:58

"Мета буде досягнута не скоро": у Чехії зробили прогноз про закінчення війни

22:43

КНДР вже півтора місяця постачає Росії снаряди до "Градів" і танків - Буданов

22:34

Друг хворої на рак в останній стадії Шеннен Доерті розповів про її стан

22:28

"Поставив і знімай. Всі пускають слину": Денисенко висловилася, чи конкурує з Мішиною

22:23

Штормитиме тиждень: Україну накриває майже 8-бальна магнітна буря

21:43

Сапери привели до успіху ЗСУ під селом Роботине: лежачи розчищали дорогу і самі штурмували - The Times

20:48

Кейт Мосс стала виглядати, як бездомна наркоманка

20:45

Насувається жорсткий шторм: в Україну вриваються грозові дощі

Реклама
20:45

Хто з українців може отримати грошову допомогу до 3,1 тис. грн: до якого числа потрібно встигнути

20:00

Рубка провалилася, вогонь розплавив Мінськ: нові деталі знищення ВДК РФ

19:44

"Він недостатньо безтурботний": Шон Пенн люто розповів, як Зеленського не пустили виступити на "Оскарі"

19:24

Такого ще не було: ЗСУ вперше вдарили по підводному човну РФ - подробиці від Sky News

19:21

У покійного чоловіка Тіни Кароль є позашлюбний син - ЗМІВідео

19:19

ЗСУ просуваються до Донецького аеропорту: Гетьман відповів, чим допоможе звільнення ОпитногоВідео

19:12

Що хоче Путін отримати від Північної КореїПогляд

19:10

Ознаки отруєння грибами: такі прості і зрозумілі знання врятують здоров'я

19:06

Щастя за гроші не купиш: психолог Карпачов "розніс" всім відому фразу

18:54

Катер "Тунець" пішов на дно: у Чорному морі ЗСУ знищили ще одне судно РФ

18:15

Очільник Нацагентства з акредитації Костюк вирішив "покарати" бізнес за кримінальну справу проти нього - ЗМІ

18:11

Юрій Горбунов скаржиться на "складний характер" Каті Осадчої

17:57

20 БМП Marder, танки і снаряди: Німеччина відправила партію військової допомоги

17:50

2 найсильніші молитви за здоров'я: до кого звертатися з проханням про зцілення

17:46

"Демілітаризація ЧФ": в ОП назвали мету ударів по кораблях РФ у Севастополі

17:44

Чому макдональдс такий смачний: Холоденко розповіла психологічний секрет

17:25

Полетіла головою вперед: з Анною Трінчер трапився конфуз на концерті

17:00

Серйозна небезпека для чотирилапого: яку воду краще наливати коту

16:59

"РФ застосовує свою тактику": на Куп'янському напрямку припинились бої

16:54

ППО РФ "викололи очі": чим і як вдарили по кораблях окупантів у Севастополі

Реклама
16:44

У Раді зареєстровано законопроект, яким вилучають "військовий" ПДФО у громад: АМУ вимагає зустрічі з президентом актуально

16:33

РФ змінила тактику ударів дронами: у ЗСУ назвали пріоритетні цілі окупантів

16:27

Лікар нарешті розв'язав суперечку про те, чи приймати душ вранці або ввечері

16:19

Росія в обхід санкцій виробляє вдвічі більше ракет, ніж до 2022 року - NYT

16:12

Чи вплине зброя КНДР у руках окупантів на хід війни: у ГУР відповілиВідео

16:09

Ігар Тишкевич. Наслідки ракетної атаки на СевастопольВідеоблоги

16:08

4 заборони вбережуть від неприємностей 15 вересня: прикмети дня

16:05

З вогнем у серці - разом до перемоги: українській бренд коньяку "Довбуш Карпатський" підтримує воїнів ЗСУ реклама

16:04

"Путін просто збожеволів": Вайкуле пояснила, чому диктатор зважився напасти на Україну

15:50

Удари РФ по портах України: у Румунії знайшли нові уламки збитого дрона

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Мода та краса
Мода 2023Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні помилкиГарний манікюр
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Персони
Володимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп таро
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти