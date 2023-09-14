Є шанси вийти на Азовське узбережжя: Жданов спрогнозував успіхи ЗСУ на осінь

Захисникам України не обов’язково буде потрібно штурмувати великі міста, наприклад, Мелітополь. Його можна буде обійти і розсікти російське угруповання.

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Жданов спрогнозував успіхи ЗСУ за осінь/ колаж: Главред, фото: 17 ОТБр імені Костянтина Пестушка, Главред

Якщо українські військові прорвуть третю лінію оборони противника, то за Токмаком відкриється оперативний простір і буде можливість для швидкого просування військ. У захисників України є шанси вийти на Азовське узбережжя.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов, пише ТСН.ua. Він зазначає, що найімовірніше такий темп контрнаступу, який зараз є в українського війська, збережеться у надалі.

"Я сподіваюся, що він (контрнаступ – ред.) не послабиться... Гадаю, що такий темп контрнаступу, який є у нас сьогодні, і надалі збережеться. Головне для нас – це пройти цей багаторівневий рубіж оборони, який облаштували російські окупаційні війська. Якщо ми подолаємо цей рубіж, то далі можемо розраховувати на збільшення темпів наступу наших військ", – сказав Жданов.

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За його словами, після прориву третьої лінії оборони російських загарбників українські воїни зможуть швидше просуватися вперед.

"Я думаю, що у нас є шанси вийти на Азовське узбережжя. Чому? Якщо ми дістаємося до третьої лінії оборони противника, і прориваємо її, то далі за Токмаком відкривається оперативний простір. У нас з’явиться більше можливостей для швидкого просування військ. Ми зможем здійснювати рейдові та наступальні дії, тобто просуватися вперед", – наголосив військовий експерт.

Він зазначив, що не обов’язково буде потрібно штурмувати великі міста, наприклад, Мелітополь. Це місто можна буде оминути, просуваючись далі до узбережжя і розсікаючи угруповання російських військ.

"Мінімальне досягнення, яке може бути у наших Сил оборони цієї осені – це вийти на рівень Мелітополя і взяти під повний вогневий контроль суходільний коридор противника до Криму. Це стратегічно дуже важливо", – підсумував Жданов.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Війна в Україні

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