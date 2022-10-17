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Україна може отримати в оренду сучасне військове озброєння - Welt

17 жовтня 2022, 16:13

У Європарламенті запропонували надавати Україні військову техніку по договору оренди. Євросоюзу пропонується покривати витрати.

Европарламент, ВСУ
У Європарламенті заговорили про передачу Україні сучасної військової техніки в оренду / Колаж фото УНІАН, Reuters

Україна може отримати сучасне військове озброєння в оренду. Такий варіант надання допомоги озвучили у Європарламенті. Про це заявив голова комітету у закордонних справах в Європарламенті Давід Макаллістер, повідомляє Welt.

Він запропонував Євросоюзу оплачувати оренду. У такому випадку Україна повинна буде повернути військову техніку після того, як сплине час оренди. Політик не уточнив, хто буде розплачуватись за техніку у випадку, якщо її знищать окупанти.

Політик закликав члени ЄС збільшити військову підтримку України.

"Всі держави-члени повинні надати свою справедливу частку військової допомоги. Подальше коливання продовжить війну і буде коштувати життя ні в чому не винним громадянам України", - сказав Макаллістер.

Видання припускає, що політик натякав на "абсолютно недостатню" військову допомогу від Франції та Італії.

Військова допомога Україні

Українські військові своїм потужним контрнаступом змінили динаміку війни. США та інші країни прискорять військову допомогу Україні. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на початку зустрічі Рамштайн-6.

У німецькому Міністерстві оборони повідомили, що в найближчі тижні Україна отримає від Німеччини додаткові реактивні системи залпового вогню MARS II і самохідні артилерійські гаубиці PzH 2000. Берлін також пообіцяв відправити ЗСУ танки з Греції та Словаччини

Франція може надати Україні більше військової техніки як допомогу для боротьби проти країни-агресора Росії. Зокрема, нашій державі можуть передати нову партію самохідних артилерійських установок Caesar.

Канада виділяє Україні новий пакет допомоги у розмірі 47 млн доларів. Зокрема, до складу нового пакету допомоги увійде переважно нелетальне обладнання. Канада передасть 500 тисяч одиниць зимового військового одягу для бійців ЗСУ.

Інші новини:

війна в Україні військова допомога вторгнення Росії Європарламент
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