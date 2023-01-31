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Українським військовим урізають виплати з 1 лютого: скільки отримуватимуть ЗСУ

31 січня 2023, 22:37
Як повідомляють у Міноборони, порядок виплат грошової винагороди змінюється з 1 лютого 2023 року.
ЗСУ, війна, українські військові
ВСУ / 93-я ОМБр Холодний Яр

Українських військовослужбовців з 1 лютого чекає нововведення. Ті військові, які знаходяться далеко в тилу, поза зони бойових дій і не виконують завдань на сході, півдні чи півночі країни, скасують додаткову місячну виплату в 30 тисяч гривень.

Як зазначається в Міноборони, військовим планують підняти зарплату.

"Бойові виплати в 100 тис. гривень на місяць будуть збережені українським бійцям, які воюють з противником на передньому краї. Те ж саме стосується сімей полонених і зниклих безвісти - виплати винагороди в розмірі 100 тисяч гривень для них також зберігаються", - йдеться в повідомленні.

Кого торкнеться нововведення з 1 лютого

Анонсовані зміни торкнуться виключно військовослужбовців і співробітників системи МВС, які знаходяться поза зоною бойових дій в різних регіонах України, строковиків і курсантів вузів, офіцерів управлінь і штабів, а також деяких інших категорій.

"Зміниться підхід до виплати 30 тисяч грн. Її скасують для тилових підрозділів і військовослужбовців, які перебувають поза зоною бойових дій", - додали у відомстві.

Як зазначає Українська правда, виплати в 30 тисяч грн збережуть для військових, які виконують завдання на сході, півдні та півночі країни. Зокрема, для тих, хто перебуває у матеріально-технічному забезпеченні, тощо.

Підвищення зарплат військовим

Військовослужбовцям планують збільшити розмір місячної зарплати, щоб мінімальний рівень для ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби становив не менше 20 100 гривень.

Для осіб рядового і начальницького складу ДСНС і Нацполіції - на рівні не менше 17 тисяч гривень.

Порядок виплат грошової винагороди змінюється з 1 лютого 2023 року.

Таке рішення в спільній заяві військових аргументують необхідністю оптимізувати витрати держбюджету і встановленням справедливої фінансової нагороди для тих, хто виконує завдання в районах бойових дій, але не бере безпосередньої участі в боях.

Адже зараз всі військовослужбовці, включаючи строковиків і курсантів, в різних регіонах України отримують додаткові 30 тис. гривень.

"Разом з тим бійці, які, ризикуючи життям, виконують завдання в районах бойових дій, але не беруть безпосередньої участі в боях з противником, отримують абсолютно такі ж додаткові виплати - 30 тисяч гривень".

Зазначається, що тепер ці виплати "напряму залежатимуть від районів перебування військовослужбовців, складності та специфіки бойових чи спеціальних завдань, які вони виконують".

Таким чином, військові, в залежності від специфіки бойових завдань і місця свого перебування, будуть отримувати:

  • Передова: зп + 100 тисяч за бойові завдання;
  • Передова-тил, південь, північ: зп + 30 тисяч грн виплати;
  • Всі інші: зп.

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военные ЗСУ зарплати
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