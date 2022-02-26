Українські війська на Сумщині відбили у окупантів Охтирку

Як повідомляє радник керівника Сумської Військової адміністрації Олена Бояринова, місто знаходиться під повним контролем українських Збройних сил.
Місто Охтирка, що на Сумщині, солдати української армії повністю відбили у російських окупантів. Про це повідомляє "Суспильне.Суми" з посиланням на заяву радника керівника Сумської Військової адміністрації Олени Бояринової.
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Нагадаємо, раніше в Сумській обласній військово-цивільній адміністрації повідомили, що в Сумах ведуться вуличні бої. Тому городян людей просять не виходити з будинків або укриттів.
Також повідомлялося, що в Сумській області "заблукало" ще кілька російських окупантів. Вони стоять просто на дорозі, у них скінчилося паливо для заправки.
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Автор: Єгор Бунін