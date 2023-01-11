Зеленський відверто розповів, що зараз відбувається в Соледарі

Зараз Україна без перерви робить все, щоб посилити власну оборону, сказав президент.

Володимир Зеленський, ЗСУ / 93 ОМБр Холодний Яр , president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський увечері 11 січня заявив, що Росія намагається зробити вигляд, що Соледар буде досягненням для неї.

У своєму зверненні президент підкреслив, що бої за Соледар все ще тривають і Донецький напрямок тримається.

"Зараз держава-терорист і його пропагандисти намагаються зробити вигляд, що якась частина нашого міста Соледара - майже повністю зруйнованого окупантами міста - ніби це якесь досягнення Росії. Вони подаватимуть - і вже представляють - це своєму суспільству так, щоб підтримувати мобілізацію і щоб давати надію тим, хто за агресію. Але бої тривають. Донецький напрямок - тримається", - підкреслив Зеленський.

Він зазначив, що зараз Україна без перерви робить все, щоб посилити власну оборону. І її потенціал зростає.

"І я дякую всім нашим партнерам, які допомагають у цьому", - додав глава держави.

Бої за Соледар

Як повідомлялося раніше, українські військові просуваються вперед в Донецькій області. Поблизу Бахмута ЗСУ прорвали лінію оборони російських окупантів і просунулися на 3-5 км.

Окупанти намагаються захопити Соледар на Донеччині, який знаходиться в 15 км від Бахмута.

Як свідчать дані DeepState, на Бахмутському напрямку в Донецькій області війська РФ продовжують зосереджувати сили для генеральної атаки на Соледар.

Зазначається, що противник пробує зайняти хоч якісь позиції українських захисників у районі н. п. Підгороднє, Опитне та Кліщіївка.

За добу на Соледарському напрямку на Донбасі ворог здійснив 106 обстрілів, сталося 22 бойових зіткнення.

Командуванням ЗСУ були виділені додаткові сили і засоби на цьому напрямку, і зараз робиться все, щоб поліпшити там оперативну обстановку.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що Соледар тримається - туди будуть перекинуті додаткові сили.

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