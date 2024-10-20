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Українські десантники знищили підрозділ "елітних" російських морпіхів на Курщині

Анна Косик
20 жовтня 2024, 10:15
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Одна з бригад ЗСУ взяла штурмом ворожу позицію та завдала окупантам втрат.
ВСУ
Окупанти не очікували, що десантникам вдасться захопити їхню позицію / Колаж: Главред, фото: Командування ДШВ ЗСУ, 95 ОДШБР

Десантники 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗС України провели успішний штурм позиції військових країни-агресора Росії у Курській області.

Як повідомили в Telegram ДШВ, під удар українських військовий потрапили славнозвісні "недовоїни" із 155 окремої бригади морської піхоти тихоокеанського флоту РФ.

"Цього разу, розвідувальний підрозділ "95-ки" взяв штурмом ворожу позицію морпіхів, що була розміщена в одній з посадок на Курщині", - йдеться у повідомленні.

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Хоча окупанти були переконані у своїй безпеці, десантники ЗСУ настільки стрімко проникли на їхню позицію, що військові РФ не встигли навіть екіпіруватися і взутися.

В результаті успішної роботи українських військовослужбовців Поліської бригади було знищено 14 російських окупантів.

Що таке Десантно-штурмові війська Збройних сил України?

Десантно-штурмові війська Збройних сил України - окремий рід військ у складі Збройних сил України, призначений діяти як повітряний десант, а також для виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу ворога. До складу військ входять повітрянодесантні, аеромобільні та штурмові частини, пише Вікіпедія.

Ситуація у Курській області - останні новини

Нагадаємо, що вже не вперше українські військові знищують окупантів зі складу 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ на Курщині. До цього кілька військових РФ ліквідували в результаті штурмових дій бійців 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади.

Раніше також аналітики ISW повідомили, що взяття під контроль ЗСУ частини Курської області змусило країну-агресорку Росію частіше проводити обміни військовополоненими з Україною.

Напередодні військовий експерт Іван Ступак розповів, що у перші два тижні Курської операції війська ЗСУ взяли 300 квадратних кілометрів. Спрацював ефект раптовості. Потім були підриви мостів із спробою взяти Глушківський район, але, на жаль, це не спрацювало.

Українські десантники знищили підрозділ 'елітних' російських морпіхів на Курщині
Курська АЕС / Інфографіка: Главред

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