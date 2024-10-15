'Спрацював ефект раптовості': Ступак оцінив потенціал продовження Курської операції

Ексголовком Залужний не дарма відмовлявся від операції у Курській області.

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Незрозуміло, яким має бути наступний крок у Курській операції / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скрін з ISW

Курська операція на території країни-агресора Росії триває вже понад два місяці. Однак її мета все ще залишається незрозумілою. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

Глянувши на карту, можна припустити, що перспектива просування ЗСУ з Курської області проходить на схід у Бєлгородську. Але зараз оцінювати це складно.

"У перші два тижні Курської операції все було здорово та класно. Наші війська взяли 300 квадратних кілометрів. Спрацював ефект раптовості. Потім були підриви мостів із спробою взяти Глушківський район, але, на жаль, це не спрацювало", - зазначив Ступак.

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Тому експерт вважає недоречними заяви про те, що українські військові будуть перебувати та утримувати позиції у Курській області стільки, скільки це буде потрібно.

Ступак згадав і ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, який, за інформацією західних ЗМІ, був проти проведення такої операції через те, що не бачив у ній кроку №2.

"Очевидно, він бачив план. Ото зайшли ми туди, а що далі? Що буде згодом? І одна із претензій до Залужного полягала в тому, що він не захотів реалізовувати цю операцію. А безцільне знаходження наших військ у Курській області – це велика проблема", - додав він.

Хто такий Іван Ступак? Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.



Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

Ситуація у Курській області - останні новини

Нагадаємо, що ситуація на Курщині віднедавна складна, бо зараз Силам оборони додалася робота зі стримування великого 40-50 тисячного угруповання противника.

Попри це ЗСУ продовжують виконувати бойові задачі на території РФ. Нещодавно у Курській області в результаті штурмових дій бійців 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади було знищено кілька військових злочинців зі складу 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ.

Раніше ISW виявив візуальні докази або заяви Росії про те, що російські війська відвоювали приблизно 46% території на українському виступі у Курській області РФ.

Курська АЕС / Інфографіка: Главред



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