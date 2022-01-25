Українські бійці на Донбасі здали кров для онкохворих дітей

Як кажуть медики, всю зібрану у бійців і офіцерів ЗСУ кров періодично спрямовують на виготовлення життєво необхідних застосовуваних препаратів.
На сході України, у зоні проведення операції Об'єднаних сил, українські військовослужбовці долучилися до благодійної місії та здали кров на лікування дітей, які страждають від онкохворих захворювань. Про це повідомляється на Facebook-сторінці "Оперативне командування "Схід"".
У тексті йдеться, що ініціативу підтримали військовослужбовці управління Оперативного командування "Схід" і підпорядкованих військових частин.
Як кажуть медики, цивільним і військовим лікувальним закладам завжди потрібна кров і її компоненти. І саме тому українські військовослужбовці регулярно займаються донорством. Всю зібрану кров направляють на виготовлення життєво необхідних застосовуваних препаратів:
- в хірургії, неврології, імунології;
- при інфекційних та онкологічних захворюваннях;
- для порятунку людей, які постраждали в результаті автокатастроф.
Цього разу, кажуть медики, кров бійців і офіцерів ЗСУ використовують для виготовлення унікальних медичних препаратів Biopharma Plasma (вкрай необхідних для порятунку онкохворих дітей).
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Нагадаємо, раніше Українські військовослужбовці з 10-ї гірсько-штурмової бригади ЗСУ "Едельвейс" опублікували у всесвітній мережі відео з насосною станцією, на якій терористи і російські військові в порушення норм міжнародного права облаштували бойові позиції. Як кажуть українські військові, станція розташована поруч з селищем шуми Донецької області і контролюється бойовиками.