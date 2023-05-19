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"Українська армія 10 років буде у бойовому режимі": Світан назвав реальні терміни закінчення війни

Аліна Дембіцька
19 травня 2023, 03:22
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Світан підкреслив, що до кінця поточного року ЗСУ можуть знищити російські війська і вийти на державний кордон.
Роман Свитан, ВСУ
Світан назвав реальні терміни закінчення війни / Колаж: Головред, фото: особистий архів Романа Світана, 35 ОБрМП імені Михайла Остроградського

Президент України Володимир Зеленський здійснив поїздку до країн Європи, щоб домовитися про військову допомогу для проведення другого контрнаступу. Перший етап наступу вже розпочато, але для досягнення прориву залишилося вирішити деякі ключові питання. Існує можливість, що для успішних армійських операцій необхідно лише кілька додаткових ешелонів. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

"Європа буде підтримувати нас навіть не до кінця, а до перемоги. Однозначно, наші партнери з нами до тріумфу – всі вони ставлять на перемогу і розгром російської армії в Україні", - підкреслив полковник запасу.

Як зазначив Світан, президент з'їздив за допомогою для наступу, в рамках якого ЗСУ будуть відсікати Донбас від Росії. Для цього потрібні бойові літаки, танки Abrams і деякі системи ППО, які підходять для виконання наступальних завдань. За словами експерта, чим частіше Зеленський буде відвідувати Європу і спілкуватися з лідерами європейських країн, тим краще буде для організації другого етапу українського контрнаступу.

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"Нам дуже важливо отримати бойові літаки. Якщо буде хоча б одна бригада, 40 літаків, ми точно до кінця цього року вийдемо на державний кордон. Далі, коли вийдемо на кордон, відсічемо російську армію від постачань, будемо зачищати частину Криму і частину Донбасу. Зачистка може відбутися вже наступного року", - зауважив він.

Світан підкреслив, що до кінця поточного року, в такому режимі, ЗСУ можуть знищити російські війська і вийти на державний кордон. Цю важливу стадію у розгортанні оборонних операцій можна буде вважати першим етапом перемоги України у війні. Однак, для досягнення повної перемоги, потрібно, щоб Російська імперія розвалилася.

"Допоки Російська імперія існує, про глобальну перемогу можна не говорити. Розвал Росії може відбутися в терміни від декількох до десятка років. Імперія може розколотися і хвилі війни між державними утвореннями, які виникнуть на місці РФ, докочуватимуться до наших кордонів. Тому нам доведеться приблизно 10 років тримати свою армію в бойовому режимі вздовж державного кордону. Це будуть не гарячі військові дії, проте нам все одно потрібно відсікати такі хвилі, які йтимуть з Росії", - підкреслив Світан.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Розвал Російської Федерації

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна звільнить усі свої території від російських загарбників. У той же час на країну-агресорку Росію чекає досить сумна доля - у майбутньому ця держава розпадеться. Також секретар РНБО переконаний, що зовсім скоро армія чеченського диктатора Рамзана Кадирова почне вбивати росіян на території Російської Федерації.

Глава Міноборони Олексій Резніков зробив прогноз, згідно з яким Російська Федерація вже через 5 років припинить своє існування. За його словами, на країну-агресорку очікує розпад з парадом суверенних республік.

На думку економіста і політолога Олега Соскіна, після кожної військової поразки становище Росії і особисто глави Кремля Володимира Путіна на міжнародній арені змінюється лише в гіршу сторону. За його словами, якщо українські війська увійдуть до Криму, Путіну скажуть заспокоїтися і потихеньку доживати свій вік, щоб не сталося чогось гіршого. Експерт наголосив, що для Путіна це буде найкращий варіант.

Дивіться відео про те, як в інтерв'ю Главреду Роман Світан розповів, коли сили оборони України перейдуть до масштабної контрнаступної операції:

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