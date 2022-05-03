Не віддав техніку в "колгосп": орки помстилися українському фермеру, розстрілявши його дім з БТР

Окупанти розстріляли дім українського фермера, тому що він не віддав свою техніку в "колгосп"/ Reuters, ОПУ

У Сватовому на Луганщині місцевий фермер відмовився віддати свою техніку у "колгосп", який планували створити російські окупанти. За це загарбники розстріляли його будинок із бронетранспортера.

Про це розповів очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, окупанти зібрали усіх фермерів на збори і повідомили, що ті повинні віддати свою техніку. Орки поставили людей перед фактом, що їхнє майно стане комунальною власністю.

Один з чоловіків, у якого є маленьке фермерське господарство, почав заперечувати загарбникам.

"Він підвівся й запитав в окупантів: "Як ви це уявляєте? Я все життя працював на землі. Я поклав туди здоров'я, нерви, багато сили й ресурсу. У мене є результат – я заробляю гроші. Це моя земля й техніка. На мене працюють люди й ви хочете, щоб я віддав все в колгосп?", – розповідає голова Луганської ОВА.

Фермер відмовився співпрацювати. А вже ввечері до його подвір’я під’їхав ворожий БТР і відкрив вогонь по його будинку.

"Слава Богу, люди залишились живими, але таким чином росіяни придушують будь-яке бажання сперечатися", – зазначив Гайдай.

Нагадаємо, у селі Мотижин Київської області 70-річна бабуся ціною свого життя успішно наводила артилерію ЗСУ на російську техніку. Завдяки її діям окупанти не змогли просунутися далі цього населеного пункту. На її "рахунку" близько 100 одиниць важкої техніки, серед яких "Буки" і РЛС.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ знищили непроханих "гостей" з Бурятії. Точну роботу бійців 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха показали в Генштабі ЗСУ.

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