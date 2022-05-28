"Я просто хотів насолити цим оркам": житель Херсонщини вкрав "УРАЛ" у окупантів і передав його ЗСУ

"Полював" чоловік за своєю здобиччю протягом декількох днів.
У Херсоні місцевий житель вкрав з-під носа у орків російський УРАЛ і віддав його ЗСУ.
Як тільки почалася війна, Андрій Грушко попросився в українську армію, але зважаючи на вік чоловікові відмовили. Потім послідувала окупація його населеного пункту орками, розповіли на Facebook-сторінці Угруповання військ "Південь".
"Спочатку було страшно, а потім вирішив, що треба якось допомогти хлопцям. Я кілька днів спостерігав за УРАЛом і як тільки його покинули, заліз в нього і поїхав. Я не вважаю себе героєм, я просто хотів зробити добру справу і насолити цим оркам", - сказав чоловік.
Раніше ми розповідали про 63-річного жителя села на Харківщині, яке більше двох місяців перебувало в окупації. Чоловік чинив опір російським військовим - він крав їх боєприпаси, документи, позбавляв можливості заправляти техніку.
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