"Я просто хотів насолити цим оркам": житель Херсонщини вкрав "УРАЛ" у окупантів і передав його ЗСУ

житель Херсонщини вкрав "УРАЛ" у окупантів і передав його ЗСУ / facebook.com/uvPivden

У Херсоні місцевий житель вкрав з-під носа у орків російський УРАЛ і віддав його ЗСУ.

Як тільки почалася війна, Андрій Грушко попросився в українську армію, але зважаючи на вік чоловікові відмовили. Потім послідувала окупація його населеного пункту орками, розповіли на Facebook-сторінці Угруповання військ "Південь".

"Спочатку було страшно, а потім вирішив, що треба якось допомогти хлопцям. Я кілька днів спостерігав за УРАЛом і як тільки його покинули, заліз в нього і поїхав. Я не вважаю себе героєм, я просто хотів зробити добру справу і насолити цим оркам", - сказав чоловік.

facebook.com/uvPivden

Раніше ми розповідали про 63-річного жителя села на Харківщині, яке більше двох місяців перебувало в окупації. Чоловік чинив опір російським військовим - він крав їх боєприпаси, документи, позбавляв можливості заправляти техніку.

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