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Президент поставив перед військовими завдання звільнити всю Україну - Данілов

12 липня 2022, 21:40

За словами секретаря РНБО, головним завданням військовослужбовців є звільнення території всієї країни.

данилов, українські військові
Данилов розповів, яке завдання поставив Зеленський ЗСУ / УНІАН, Генштаб ЗСУ

Глава держави Володимир Зеленський поставив перед українськими військовими головне завдання у війні з Росією - звільнити від ворогів всю територію країни, йдеться в заяві секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова в ефірі Радіо Свобода.

Крім цього, чиновник розповів, чи розпочалася наразі деокупація Херсонської області.

"Я хотів би звернути увагу, що мова йде не лише про Херсонську область, мова йде про деокупацію всієї країни. І коли президент ставить завдання нашим військовим, мова йде про всю Україну. Звичайно, ми не може одномоментно звільнити всі території, але Верховний головнокомандувач ставить завдання, щоб всі наші території були звільнені від агресора. Питання тільки часу та черговості", - зазначив Данілов.

Вибухи на російських складах під Херсоном - це наслідок роботи високоточної зброї.

"Завдання Російської Федерації - це знищення нас як країни, знищення вищого політичного керівництва нашої країни, і щоб наша країна припинила існування", - додав Данілов.

Новини Херсона онлайн

Нагадаємо, міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевічс висловив думку, що війна Росії проти України може вийти за межі нашої держави. Також Рінкевичс висловився і про можливість поширення російської агресії на країни Балтії через блокування Калінінграда.

Раніше глава Луганської ОВВА Леонід Гайдай зазначав, що окупаційні війська Росії готують свої резерви з метою початку наступу в Донецькій області. Швидше за все, вони підуть в атаку в напрямку Слов'янська та Бахмута.

РНБО війна в Україні Володимир Зеленський Олексій Данілов
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