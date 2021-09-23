Українці зможуть скористатися новою революційною функцією в "Дії"

У" дія " з'явився новий функціонал / Міннцифри

У додатку "Дія" з'явився новий функціонал, який доступний клієнтам сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ України – тепер українці можуть ділитися документами прямо з програми

Відтепер відвідувачі сервісних центрів МВС під час замовлення та отримання адміністративних послуг можуть пред'явити електронний паспорт у додатку "Дія" та поділитися цифровою копією документа", повідомляє пресслужба Головного сервісного центру МВС.

За словами першого заступника начальника ДСЦ МВС Юрія Смольянінова, Шерінг документів полегшить життя адміністраторам центрів і відвідувачам. У пресслужбі пояснили, що застосунок "Дія" дає можливість ділитися копіями цифрових документів та перевіряти їх дійсність в декілька кліків.

Українцям, щоб поділитися копією електронного паспорта, необхідно:

відкрити паспорт в додатку "Дія";

натиснути на нього та обрати штрих-код;

надати штрих-код або продиктувати 13-ти значний код під штрих-кодом;

підтвердити запит.

"Цифрова копія паспорта з е-підписом Дії передається до сервера МВС. Завдяки шерінгу виконуються відразу дві функції: електронна ідентифікація особи та передача копій електронних документів адміністратору", – зазначено в повідомленні.

При цьому документ передається тільки після запиту адміністратора Сервісного центру МВС і підтвердження від власника документа. Копія, яка передається, містить тимчасову мітку та інформацію про Одержувача.

Додамо, що в застосунку "Дія" українцям стануть доступними внутрішні COVID-сертифікати двох типів – "жовтий" і "зелений". Над їх розробкою зараз працюють Мінцифри, МОЗ і НСЗУ. Так званий "жовтий" сертифікат матиме інформацію про перше щеплення, а "зелений" – про повний курс.