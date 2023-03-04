Для оборони Бахмута перекинули елітні частини ЗСУ – британська розвідка

Бахмут є утримуваним Україною опорним пунктом.

ЗСУ продовжують бої за Бахмут / Twitter/informatorlgua, Freeradio

Українська оборона міста Бахмут Донецької області знаходиться під все більш сильним тиском, в місті і його околицях йдуть інтенсивні бої.

Про це повідомляється в звіті оборонної розвідки, опублікованій в Twitter Міністерства оборони Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії в суботу вранці.

"Регулярні сили російської армії і групи "Вагнер" просунулися далі в північні передмістя міста, який в даний час є утримуваним Україною опорним пунктом, вразливим для російських атак з трьох сторін. Україна зміцнює цей район елітними підрозділами, і за останні 36 годин в Бахмуті були зруйновані два ключових моста, включаючи життєво важливий міст, що з'єднує місто з останнім основним маршрутом постачання Бахмута з міста Часів Яр", — йдеться у зведенні.

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У британській розвідці зазначили, що утримувані українськими захисниками шляхи постачання міста стають все більш обмеженими.

/ @DefenceHQ

Ситуація навколо Бахмута

Раніше представник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий розповів, що окупанти Росії продовжують наступати на Бахмутському напрямку.

Ворог намагається домогтися просування, застосовуючи живу силу, а не військову техніку. Загарбники задіють авіацію, але не можуть отримати перевагу в повітрі.

Військовослужбовець ЗСУ Олександр Войтко заявив, що в Бахмуті дуже складна обстановка. Окупанти намагаються оточити місто, але у них нічого не виходить. Росіянам вдалося зачепитися за приватний сектор. Там йдуть бої.

Спікер Східного угруповання армії України Сергій Череватий не виключив відступу українських військ з Бахмута. За його словами, це може статися в разі, якщо мова буде йти про збереження особового складу, поліпшення тактичного положення військ або більш ефективного проведення військової операції.

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