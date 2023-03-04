Для оборони Бахмута перекинули елітні частини ЗСУ – британська розвідка

Українська оборона міста Бахмут Донецької області знаходиться під все більш сильним тиском, в місті і його околицях йдуть інтенсивні бої.
Про це повідомляється в звіті оборонної розвідки, опублікованій в Twitter Міністерства оборони Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії в суботу вранці.
"Регулярні сили російської армії і групи "Вагнер" просунулися далі в північні передмістя міста, який в даний час є утримуваним Україною опорним пунктом, вразливим для російських атак з трьох сторін. Україна зміцнює цей район елітними підрозділами, і за останні 36 годин в Бахмуті були зруйновані два ключових моста, включаючи життєво важливий міст, що з'єднує місто з останнім основним маршрутом постачання Бахмута з міста Часів Яр", — йдеться у зведенні.
У британській розвідці зазначили, що утримувані українськими захисниками шляхи постачання міста стають все більш обмеженими.
Ситуація навколо Бахмута
Раніше представник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий розповів, що окупанти Росії продовжують наступати на Бахмутському напрямку.
Ворог намагається домогтися просування, застосовуючи живу силу, а не військову техніку. Загарбники задіють авіацію, але не можуть отримати перевагу в повітрі.
Військовослужбовець ЗСУ Олександр Войтко заявив, що в Бахмуті дуже складна обстановка. Окупанти намагаються оточити місто, але у них нічого не виходить. Росіянам вдалося зачепитися за приватний сектор. Там йдуть бої.
Спікер Східного угруповання армії України Сергій Череватий не виключив відступу українських військ з Бахмута. За його словами, це може статися в разі, якщо мова буде йти про збереження особового складу, поліпшення тактичного положення військ або більш ефективного проведення військової операції.
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