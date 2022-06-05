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Українців звільнять від сплати кредиту за знищене війною майно - Гетманцев

5 червня 2022, 13:22

Законопроект вже схвалив прем'єр-міністр і глава НБУ.

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Хто зможе не платити кредит за знищене майно / baikalbot.ru, головред

Українців можуть звільнити від сплати кредиту за майно, яке було знищено в результаті війни. Законопроект вже схвалив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і глава НБУ Кирило Шевченко. Про це повідомляє голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Розробка законопроекту була здійснена за дорученням Володимира Зеленського.

"За дорученням президента погодили з головою Нацбанку і прем'єр-міністром розробку законопроекту про списання заборгованості за споживчими кредитами на придбання рухомого і нерухомого майна, яке було знищено в ході військових дій", - сказав Гетманцев.

Законопроект буде внесений до Ради протягом наступного тижня.

"Людина не повинна виплачувати борг за неіснуючий об'єкт", — додав Гетманцев.

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Нагадаємо, за даними міністра інфраструктури України Олександра Кубракова, лише за перший місяць війни збитки інфраструктури країни склали близько 500 млрд доларів.

"Багато об'єктів повністю зруйновані, дороги мости, аеропорти, це десятки мільярдів, деякі підприємства зруйновані повністю, технології втрачені", - сказав він.

Відновлювати Україну планують за рахунок заморожених санкціями активів РФ і допомоги партнерів із Заходу.

Інші новини:

війна в Україні кредиты російське вторгнення
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