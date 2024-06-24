Українцям посилили відключення електроенергії: з'явилися графіки на 25 червня

В "Укренерго" попередили про відключення одночасно більше однієї черги споживачів.

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Стали відомі нові графіки відключень / Фото: УНІАН

Стали відомі графіки погодинних відключень електричної енергії в Україні у вівторок, 25 червня.

За вказівкою НЕК "Укренерго" графіки відключень е/е у вівторок, 25 червня, будуть застосовуватися протягом усієї доби, повідомив енергохолдинг ДТЕК.

"У разі змін, будемо оперативно вас інформувати на нашому телеграм-каналі", - уточнюється в повідомленні.

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Подробиці стабілізаційних відключень 25 червня

"Укренерго" зі свого боку уточнило, що обсяг обмежень буде більшим з 02:00 до 05:00 і з 12:00 до 23:00.

На практиці це означає відключення одночасно більше однієї черги споживачів, пояснюється в опублікованому повідомленні.

"Причина - зниження можливостей електростанцій виробляти е/е через наслідки атак РФ", - додали в "Укренерго".

Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Відключення електроенергії - останні новини за темою

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Главред писав, що в Києві відключення світла будуть тривалішими, ніж в інших великих містах і регіонах. Насамперед пов'язано з великою кількістю об'єктів критичної інфраструктури, яка потребує електроенергії навіть у період відключень світла.

/ Инфографика: Главред

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