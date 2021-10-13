Українцям влаштують "карантинні рейди": кого і як перевірятимуть

Контроль за дотриманням карантинних правил буде посилений / УНІАН

Міністерство охорони здоров'я України, Нацполіція та Держспоживслужба обговорили співпрацю з протидії коронавірусу.

Зокрема, на нараді йшлося про напрацювання алгоритму дій з проведення превентивних заходів у місцях великого скупчення людей, а також забезпечення дотримання карантину, повідомили у прес-службі МОЗ.

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін зазначив, що 16 регіонів перебувають на "помаранчевому" рівні (станом на 12 жовтня).

"Це є зоною посиленого контролю, де ми повинні використовувати всі наявні ресурси та можливості, щоб не допустити погіршення епідеміологічної ситуації", — зазначив Кузін.

За його словами, важливий дієвий контроль:

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за дотриманням маскового режиму,

за умовами перевезень,

за роботою закладів громадського харчування та розважальними закладами.

Що кажуть у Нацполіції та Держспоживслужбі

"Необхідно напрацювати механізми, порядок взаємодії, враховуючи кількість санітарних лікарів, працівників Держспоживслужби та Національної поліції України, які будуть залучені в ці процеси. Крім того, ми повинні чітко розуміти відповідальних осіб", — заявив глава Нацполіції ігор Клименко.

За його словами, критичним моментом є діяльність розважальних закладів, у тому числі нічних клубів, ринків, закладів громадського харчування.

"Уряд, розуміючи, що бізнес, який платить громадянам заробітну плату і наповнює бюджет держави, повинен працювати, давати можливість їх роботи навіть в "червоній" зоні. Обов'язковою умовою такої роботи є також підтвердження клієнтами і персоналом своєї безпеки", - сказав Ігор Клименко.

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"Ми продовжимо роботу спільних рейдових груп співробітників Держпродспоживслужб і поліції з перевірки закладів громадського харчування, розважальних центрів, торгових центрів і магазинів",- сказала голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Владислава Магалецька.

Нагадаємо, станом на ранок середи, 13 жовтня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 16 309 жителів країни. У тому числі захворіли 1588 дітей і 288 медпрацівників. За минулі 24 години було госпіталізовано 4901 особу; летальних випадків - 471 (добою раніше було 352); одужали - 6 462 особи.