Українцям дозволили навчатися водінню онлайн: як працюватиме нововведення

За допомогою Інтернету також можна буде "замовити" посвідчення / hyser.com.ua

Кабінет Міністрів України дозволив викладати теоретичну частину для майбутніх водіїв у форматі онлайн.

"Мова йде про забезпечення права на дистанційну освіту щодо Як підготовки водіїв за допомогою Єдиної інформаційної системи МВС, так і щодо можливості отримання через електронний кабінет водія посвідчення водія з використанням засобів поштового зв'язку", - передає слова глави МВС Дениса Монастирського "РБК Україна".

Читайте такжеУкраїнка отримала перші водійські права в 79 роківТаким чином, автошкола повинна повідомити в найближчий територіальний сервіс МВС про те, що буде навчати онлайн при реєстрації групи в єдиному державному реєстрі МВС.

Дистанційне навчання з теоретичної підготовки водіїв розраховане на групу, до складу якої може увійти тільки 10 осіб.

Раніше ми писали, що 15 вересня Кабінет Міністрів затвердив проект закону Про державний бюджет на 2022 рік. Бюджет розрахований на діючій податковій базі. Як зазначив на засіданні міністр фінансів Сергій Марченко, проект розроблений на основі бюджетної декларації на 2022-2024 роки.

Також повідомлялося, що 13 вересня на засіданні Кабінету Міністрів прийняли рішення змінити правила карантину в Україні. Як повідомили в прес-службі Міністерства охорони здоров'я України, тепер українці, які повністю вакцинувалися від коронавірусу і мають COVID-сертифікат зможуть обійти більшість обмежень.