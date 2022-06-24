Українцям роздадуть до 250 тисяч гривень на бізнес: кому, куди і коли звертатися

Українцям роздадуть до 250 тисяч гривень на бізнес-Ощадбанк / колаж УНІАН

Державна фінансова установа ‒ Ощадбанк-вже з 1 липня нинішнього року почне приймати заявки на гранти на відкриття нового або розвиток існуючого бізнесу. Про це повідомили в пресслужбі банку.

Відомо, що виплати складуть до 250 тисяч гривень. Причому цим гроші не потрібно буде повертати, якщо грантоотримувач створить одне-два робочих (терміном більше трьох років) і регулярно платитиме податки.

Учасником програми може стати як юридична, так і фізична особа. І, звичайно ж, до заяви потрібно буде додати бізнес-план.

Після подачі заявки протягом десяти робочих днів експерти Ощадбанку та Державного центру зайнятості проведуть оцінку проекту. Якщо його визнають таким, що повністю відповідає критеріям програми, то всі грантові кошти будуть перераховані на рахунок грантоотримувача.

Також чиновники кажуть, що в майбутньому подати заявку можна буде не тільки в Ощадбанку, але і в додатку "Дія". Однак поки такий функціонал тільки розробляється.

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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський поставив перед урядом завдання забезпечити житлом всіх тимчасових переселенців. У своєму зверненні президент сказав, що це є обов'язковим пунктом першого етапу відновлення країни.

Пізніше український лідер заявив що Кабмін затвердив додаткову соціальну допомогу у зв'язку з війною. За його словами, кожен переселенець може отримати допомогу на проживання. Щомісяця це 2 тисячі гривень на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину. Оформити можна в найближчому ЦНАПі, органах соцзахисту, а також в "Дії".

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