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У МВС розкрили деталі спецоперації із затримання ката "ДНР" Куликовського

11 листопада 2021, 10:29

Раніше Денис Куликовський служив у Донецькому міському управлінні УМВС України в Донецькій області.

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Дениса Куликовського на 2 місяці відправили до СІЗО / скріншот

Представника "ДНР", відомого як "Палич", на 2 місяці відправили під варту. Правоохоронці підозрюють його в тортурах людей, яких терористи в Донецьку тримали в так званій "ізоляції".

Подробиці затримання громадянина Дениса Куликовського, відомого як "Палич", повідомив директор департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Розслідування щодо цієї особи, прізвище якої Куликовський, рішенням прокуратури було доручено СБУ. Але весь масив даних по цій злочинній організації протягом останніх двох років збирала Національна поліція України. Це великий обсяг слідчих дій був проведений, він закінчився результативно. Фізично Куликовського затримували оперативники СБУ", - повідомив Шевченко.

Роль Національної поліції

Він також розповів, що в затриманні Куликовського величезну роль зіграли співробітники Нацполіції, завдяки їхнім діям СБУ отримали можливість вийти на затримання Куликовського.

Шевченко також зазначив, що правоохоронці встановили особи 47 терористів, які входили в злочинну організацію.

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"38 осіб були поліцією допитані з упізнанням. Це ті необхідні слідчі дії, без яких неможливо було пред'явлення підозри і затримання. Були встановлені ключові члени цієї злочинної організації, їх 47 осіб. Їх можна назвати катами "МГБ ДНР". Це-катівня. Це терористичні спецслужби, які відповідальні за цілий ряд тяжких злочинів", - сказав він.

читайте такожДонецький кат потрапив у катівні ізоляції: Куликовський дав перший коментарАртем Шевченко повідомив, що багато роботи було зроблено співробітниками НПУ Донецької області. Результатом цієї роботи стала можливість оголошення підозри Куликовському.

"Великий обсяг (розслідування - ред.) проводили слідчі поліції Донецької області. Накопичився матеріал достатній для того, щоб пред'являти підозру. Наше законодавство передбачає це робити в заочному режимі. Це було зроблено в заочному режимі щодо Куликівського рік тому", - розповів представник МВС.

Шевченко також зазначив, що наприкінці жовтня 2020 року така підозра була законно пред'явлена Куликовському, а також іншим особам.

"Після того, як завершилася слідча дія з пред'явленням підозри, виникли юридичні необхідні умови для затримання цих осіб. поліції стало відомо, що одна з цих осіб може перебувати на підконтрольній Україні території. Почався комплекс оперативних дій, які завершилися затриманням Куликовського", — сказав правоохоронець.

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Автор: Сергій Кущ
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ДНР СБУ МВД
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