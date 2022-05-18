Шлях до членства: ЄС створить "платформу реконструкції" України, дадуть €9 мільярдів

ЄС може надати Україні 9 млрд євро допомоги / Reuters

Євросоюз планує виділити Україні нову макрофінансову допомогу. Розмір допомоги може становити 9 млрд євро. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Україна може отримати допомогу вже цього року.

"Ми й надалі будемо поруч з Україною – протягом усієї цієї війни та коли почнеться відбудова. Ми пропонуємо нову макрофінансову допомогу Україні до 9 мільярдів євро у 2022 році", - написала Урсула фон дер Ляєн.

Вона додала, що реконструкція повинна об'єднувати інвестиції та реформи, що допоможе Україні на європейському шляху.

"Ми пропонуємо платформу реконструкції на чолі з Україною і Європейською комісією. Маємо об’єднати держави-члени ЄС, міжнародних донорів, фінансові установи та інших партнерів", – додала фон дер Ляєн.

ЄС може надати Україні 9 млрд євро допомоги / Скріншот

Нагадаємо, нещодавно країни Євросоюзу підтримали надання Україні допомоги у розмірі 500 мільйонів євро. Ці кошти спрямують на придбання військової техніки - танки, важка артилерія, боєприпаси, бронетехника. Слід зазначити, що загальна фінансова допомога Україні від ЄС досягла 2 млрд євро.

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Країни G7 планують ініціювати бюджетну підтримку України на суму майже 30 мільярдів євро. Допомога надаватиметься у формі позик і грантів. Так що Києву не доведеться повертати всю суму. Сума в 30 мільярдів євро передбачає, що військові дії закінчаться протягом року.

Раніше повідомлялося про те, що на відновлення України після війни підуть сотні мільярдів євро. А в якості фінансування, як заявив верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, можна використовувати заморожені активи Центрального Банку Росії.

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