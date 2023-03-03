УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Боєприпаси перекинуть з ЄС: ЗСУ передадуть дефіцитні снаряди — FT

3 березня 2023, 11:52
В Євросоюзі є 12 компаній, що виробляють 155-мм снаряди.
ЗСУ, війна, українські військові
Українським військовим передадуть боєприпаси з ЄС / 93-тя ОМБр Холодний Яр

Протягом найближчих кількох тижнів Україна отримає від країн Євросоюзу необхідні на полі бою боєприпаси.

Країни ЄС дали згоду на поставку снарядів зі своїх запасів. Це стало можливим після того, як Брюссель запропонував відшкодувати їм витрати, пише британське видання Financial Times.

При цьому мова йде про лічені тижні, а не про місяці, розповів неназваний європейський чиновник.

відео дня

"Я думаю, що це станеться швидко, дуже швидко", — цитує його видання.

Що відомо про військову допомогу ЄС Україні

Раніше в ЄС пообіцяли провести "прискорену процедуру прямих переговорів з низкою ключових промислових постачальників в Європі".

Уточнюється, що в Євросоюзі є 12 компаній, що виробляють 155-мм снаряди, також їх виробляє Королівство Норвегія.

З посиланням на дані анонімного європейського дипломата повідомляється, що країни ЄС насилу забезпечують достатній обсяг коштів для підтримки темпів стрільби Збройних сил України, оскільки їх власні запаси закінчуються, а оборонна промисловість не має можливості швидко їх заповнити.

Пропозиція дипломатичної служби ЄС передбачає виділення €1 млрд з існуючого фонду, використовуваного для відшкодування витрат на закупівлю озброєнь для України.

Нагадаємо, у штабквартирі НАТО в Брюсселі відбулося дев'яте засідання Контактної групи з питань оборони України.

Однією з ключових проблем, яка була вирішена на Рамштайн-9 - це питання матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил України.

Ключовим питанням стало збільшення країнами НАТО виробництва снарядів, в тому числі і на заводах колишнього Варшавського договору.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки планують протягом 2 років збільшити виробництво артилерійських боєприпасів на 500% і дійти до рівня виробництва 90 тисяч снарядів щомісяця.

Таке збільшення виробництво необхідне через необхідність допомагати боєприпасами Україні для захисту від російських окупантів,

Читайте більше:

Євросоюз війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

14:20

Потужні вибухи і стовп диму: у російському Краснодарі "бавовна" в районі льотного училища

14:05

Яку капусту краще брати для голубців: вийдуть м'якими і соковитимиВідео

13:50

Впала в дитинство: Ані Лорак дала безглузду пораду, як підняти собі настрій

13:47

Перетворяться на отруту: чому категорично не можна переварювати яйцяВідео

13:45

Одесу можуть атакувати з Придністров’я за однієї умови – полковник запасу СБУВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

13:44

Це геніально: чому в Індії носять по двоє трусівВідео

13:40

"Птахам Мадяра" наказали негайно вийти з БахмутаВідео

13:31

Відправили "на забій": під Авдіївкою ЗСУ знищили полк мобілізованих з РФ

13:25

"Блокування вступу в НАТО наблизило війну": у Бундестазі звинуватили Меркель у стражданнях УкраїниВідео

Реклама
13:18

"Сонце - це ліхтар": божевільний Лоза видав антинаукову нісенітницю в ефірі у путініста Корчевникова

12:52

Міноборони могло купити "золоті фляги" для армії, переплативши за них у 10 разів - ЗМІ

12:49

У "ПМР" можуть мобілізувати до 30 тисяч: експерт розкрив тривожний сценарійВідео

12:36

Як позбутися від мурах в городі на грядках: комахи залишать грунт у спокоїВідео

12:33

"Хороший росіянин" Дмитро Назаров обурений тим, що його просять донатити на ЗСУВідео

12:18

"527 тисяч": ЗМІ підрахували, скільки реально людей Путін мобілізував воювати з УкраїноюВідео

12:12

"Каже, що думає, його провини немає": у Іво Бобула назвали вибачення перед жінками фейкомВідео

11:52

Боєприпаси перекинуть з ЄС: ЗСУ передадуть дефіцитні снаряди — FT

11:51

Україна отримає два-три типи сучасних винищувачів - РезниковВідео

11:50

Вся справа в кольорі: що означає, коли кішка переходить дорогу

11:46

"Я багато знаю, і це вселяє оптимізм": Резніков спрогнозував терміни завершення війни в Україні

Реклама
11:35

Вампіри не старіють: як зараз виглядає Костиль з серіалу "Баффі - переможниця вампірів"

11:34

Як зробити омолоджувальний макіяж після 50-ти: 6 секретів досвідчених візажистів

11:33

Особливості та ризики пізньої вагітності новости компании

11:18

Карколомні форми і фото в бікіні: як виглядає найгарячіша бабуся в світі

11:05

"Стався крововилив": Данилку довелося скасувати концерти Сердючки через серйозну хворобуВідео

10:55

Переговори Києва та Москви можливі після деокупації Запоріжжя та Херсонщини - радник Залужного

10:46

Вчені приголомшені: що знайшли в 188-річній "капсулі часу", захованій у вежі церквиВідео

10:38

Тоді - незамінне, зараз - некорисне: чому в радянських квартирах було вікно в туалетіВідео

10:16

Які квіти посадити в тіні саду, щоб виріс розкішний квітникВідео

10:06

США не воюють з РФ і не дають Україні дані для ударів по ній-ПентагонВідео

09:49

"Війна прийде в Росію": Пономарьов назвав терміни початку бойових дій у РФ

09:30

Йому було всього 20 років: у боях за Україну загинув хоробрий доброволець з Прикарпаття

09:20

Гороскоп на сьогодні 3 березня 2023: Тельцям - роздуми, Левам - натхненняВідео

09:20

Якщо Росія збере 30 тисяч у Придністровʼї, цей ударний кулак піде наступом на Одесу - ПритулаЕксклюзив

09:02

"Витримували пряме попадання ракет": експерт назвав найбезпечніші місця під час землетрусуВідео

08:49

Вільха-М дістане до Криму: Україна збільшить дальність ударів високоточних ракетВідео

08:33

"Бавовна" у Підмосков'ї, де розробляли Іскандери та Кинджали для армії РФ: нові подробиці

08:32

Чи існуватиме Іран? Відокремлення чотирьох провінцій у Південному Азербайджані може скінчитися розпадом країни

08:30

"Доброго чаю, ми з України!": MONOMAX дарує бійцям 10 000 000 чашок тепла новости компании

08:20

Москва має три тижні для ухвалення рішення про виведення військ з МолдовиПогляд

Реклама
08:02

"Соловйов же брехати не буде": Слєпаков поглумився над росіянамиВідео

07:32

Хитрі японці ставлять пляшки з водою біля своїх будинків: навіщо вони так роблятьВідео

07:28

Росіян ліквідують сотнями: Данилов назвав втрати РФ та України у БахмутіВідео

07:27

Окупанти змінили стратегію щодо Бахмута і хочуть змусити ЗСУ відступити - ISWВідео

07:26

Краса, грація та найкращі друзі: 5 найпопулярніших порід котів у 2023 роціВідео

06:51

Від Javelin і Stinger до танків: як виглядають понад $30 млрд допомоги США Україні - WSJВідео

06:20

Некрологи про Путіна після його смертіПогляд

05:10

Який предмет ви побачили першим: тест по картинці розповість, від чого треба позбутися в життіВідео

04:05

Для чого вішають лавровий лист над дверима: не всі знають про цей секрет

03:20

Як запекти буряк у духовці, щоб овоч був м'яким та не втратив своєї користі: прості секретиВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Погода на вихідніПрогноз погодиПогода зимаМагнітна буря
Рецепти
Прості стравиНовий рік 2023ЗакускиКонсервація на зиму
Мода та краса
Фарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюрЖіночі стрижки
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти