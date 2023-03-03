Боєприпаси перекинуть з ЄС: ЗСУ передадуть дефіцитні снаряди — FT

В Євросоюзі є 12 компаній, що виробляють 155-мм снаряди.

Українським військовим передадуть боєприпаси з ЄС / 93-тя ОМБр Холодний Яр

Протягом найближчих кількох тижнів Україна отримає від країн Євросоюзу необхідні на полі бою боєприпаси.

Країни ЄС дали згоду на поставку снарядів зі своїх запасів. Це стало можливим після того, як Брюссель запропонував відшкодувати їм витрати, пише британське видання Financial Times.

При цьому мова йде про лічені тижні, а не про місяці, розповів неназваний європейський чиновник.

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"Я думаю, що це станеться швидко, дуже швидко", — цитує його видання.

Що відомо про військову допомогу ЄС Україні

Раніше в ЄС пообіцяли провести "прискорену процедуру прямих переговорів з низкою ключових промислових постачальників в Європі".

Уточнюється, що в Євросоюзі є 12 компаній, що виробляють 155-мм снаряди, також їх виробляє Королівство Норвегія.

З посиланням на дані анонімного європейського дипломата повідомляється, що країни ЄС насилу забезпечують достатній обсяг коштів для підтримки темпів стрільби Збройних сил України, оскільки їх власні запаси закінчуються, а оборонна промисловість не має можливості швидко їх заповнити.

Пропозиція дипломатичної служби ЄС передбачає виділення €1 млрд з існуючого фонду, використовуваного для відшкодування витрат на закупівлю озброєнь для України.

Нагадаємо, у штабквартирі НАТО в Брюсселі відбулося дев'яте засідання Контактної групи з питань оборони України.

Однією з ключових проблем, яка була вирішена на Рамштайн-9 - це питання матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил України.

Ключовим питанням стало збільшення країнами НАТО виробництва снарядів, в тому числі і на заводах колишнього Варшавського договору.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки планують протягом 2 років збільшити виробництво артилерійських боєприпасів на 500% і дійти до рівня виробництва 90 тисяч снарядів щомісяця.

Таке збільшення виробництво необхідне через необхідність допомагати боєприпасами Україні для захисту від російських окупантів,

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