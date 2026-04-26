Україна змінила хід війни та бере на себе роль США – NYT

Держава, якій на початку повномасштабного вторгнення пророкували крах, не тільки вистояла, а й змінила хід війни.

Розкрито головний чинник зміни характеру війни

Головне:

Україна фактично загнала Росію у стратегічний глухий кут

Київ демонструє нову модель міжнародної суб'єктності України

Українська армія стала однією з найбільш досвідчених і сучасних

Україна змінила характер сухопутної війни і фактично загнала Росію в стратегічний глухий кут.

Водночас вона перетворилася на важливого учасника західної системи безпеки та розширила своє значення за межами поточного конфлікту, пише The New York Times.

У колонці Девід Френч зазначає, що держава, якій на початку повномасштабного вторгнення пророкували крах, не тільки вистояла, але й переломила динаміку війни, зупинивши просування російських сил і перевівши бойові дії в позиційне протистояння.

За оцінками автора, Володимир Зеленський демонструє нову модель міжнародної суб'єктності України: країна показує, що навіть без колишнього домінування США "вільний світ" може зберігати стійкість. При цьому посилення самостійної ролі Києва може з часом змінити баланс усередині західних союзів.

Військові аналітики, зокрема Мік Райан, зазначають, що Україна стабілізувала ключові ділянки фронту на сході, зміцнила міжнародні зв’язки, частково вивела Росію в дипломатичну ізоляцію та наростила власне оборонне виробництво. Все це знижує її залежність від зовнішньої підтримки.

Україну все рідше розглядають як слабку сторону конфлікту: вона поступово набуває ознак самостійного військового та політичного гравця. Навіть в умовах війни вона не тільки отримує допомогу, а й починає ділитися досвідом та розвивати оборонні угоди з низкою країн, включаючи США та держави Близького Сходу.

Окремо підкреслюється, що українська армія стала однією з найбільш досвідчених сучасних сухопутних сил, незважаючи на менші ресурси порівняно зі США. Її перевага — унікальний бойовий досвід і швидка адаптація, насамперед за рахунок широкого застосування дронів.

Паралельно Європа прискорює розвиток власної оборонної промисловості, прагнучи зменшити залежність від США — особливо активні Франція, Німеччина та Канада.

Аналітики також попереджають, що можливі політичні зміни в США можуть послабити союзницькі зв'язки, на яких тримається західна система безпеки, і прискорити перерозподіл глобального лідерства.

Нагадаємо, раніше Главред писав, що черговий раунд мирних переговорів між Україною, США та Росією відкладається через ситуацію навколо Ірану. Поки що немає необхідних сигналів для проведення тристоронньої зустрічі, однак Україна готова відновити переговори, як тільки дозволить ситуація з безпекою.

Раніше спеціальний посланник США Стів Віткофф заявив, що в мирних переговорах між Україною та Росією найближчими тижнями очікується додатковий прогрес. Він підкреслив, що робота над мирною угодою триває, а переговори вже дали результат.

Як повідомлялося, у звіті Інституту вивчення війни зазначили, що в Кремлі намагаються використати ситуацію на Близькому Сході, щоб створити інформаційну основу для звинувачень США у можливому зриві мирних переговорів щодо України.

Читайте також:

Про джерело: The New York Times The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

