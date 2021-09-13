Україна на порозі локдауну: ЗМІ розкрили деталі посилення умов карантину

В Україні планують затвердити нові правила карантину / УНІАН

В Україні планується посилення епідемічних обмежень після переходу країни до "жовтої" зони карантину.

Нові правила і обмеження збираються незабаром затвердити на рівні уряду, йдеться в матеріалі РБК-Україна.

Що зміниться в "червоній" зоні карантину

роботу ресторанів зупиняти не будуть за умови вакцинації співробітників і відвідувачів;

затвердять необхідність не однієї, а двох дози вакцини (відсоток щеплених також поки не затверджений);

перевірки клієнтів будуть здійснювати за допомогою програми Дія (для тих, хто не володіє смартфоном, дозволять використання паперових версій);

люди, яким протипоказана вакцинація, зможуть отримувати спеціальні довідки.

Поблажки для вакцинованих від коронавірусу

Кабмін планує дозволити спортзалам, кінотеатрам та іншим культурним закладам не дотримуватися в "жовтій" зоні обмеження щодо заповнюваності (за умови, що персонал і відвідувачі будуть щеплені);

"поблажки" поширять навіть на вакцинованих однією дозою (відсоток щеплених поки не затвердили).

Робота громадського транспорту

У матеріалі підкреслюється, що обмежень на роботу громадського транспорту вводити не планують.

"Для громадського транспорту поки таких нововведень не планують", - дізналося ЗМІ.

Що відомо про вимогу вакцинації працівників освіти

За даними журналістів, в Україні не вводитимуть обов'язкову вакцинацію для працівників сфери освіти.

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"За інформацією видання від джерел в Кабміні, з 1,3 млн співробітників освітніх закладів першу дозу отримали тільки 44%, а другу – 34%. Незважаючи на це вводити обов'язкові щеплення для них уряд не планує", - стверджується в статті.

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Додамо, що в разі прийняття постанови Уряду нові правила і обмеження повинні вступити в силу через тиждень. Передбачається, що нові правила " зон " почнуть діяти в Україні наприкінці поточного місяця.