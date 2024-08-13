Загроза заморожування війни: Мусієнко поділився невтішним сценарієм

Росія не відмовиться від своїх цілей і, поки є Путін, шукатиме можливості відновити війну, каже Мусієнко.

https://glavred.net/ukraine/ugroza-zamorazhivaniya-voyny-musienko-podelilsya-neuteshitelnym-scenariem-10588094.html Посилання скопійоване

Чи є загроза заморожування війни в Україні / колаж: Главред, фото: 72 ОМБр імені Чорних Запорожців, скрін

Військовий і політичний експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко сказав, наскільки великою є загроза заморожування війни з подальшим її відновленням через кілька років.

Під час чату на Главреді він розповів, що це один зі сценаріїв, який може реалізуватися не тому, що ми цього хочемо, а тому що так можуть скластися події на фронті.

"Якщо, наприклад, буде конфлікт низької інтенсивності. Як Індія з Пакистаном обстрілювали одна одну дуже довго, а великих активних бойових дій не було. Пакистан вийшов із цього, розробивши власну ядерну зброю. І це все зупинилося. Цей конфлікт може заморозитися на певних рубежах, важко сказати, на яких - це покажуть бойові дії. Але я думаю, що нам вдасться звільнити певні території і змусити Росію піти з певних територій", - припустив Мусієнко.

За його словами, Зеленський припускав, що не всі території можна буде звільнити військовим шляхом.

"Поки ми не будемо звільняти наші землі військовим шляхом, цей конфлікт буде близьким до заморожування. Скільки це може тривати - питання без відповіді, тому що це може тривати і недовго, і довго. На Корейському півострові заморозка конфлікту відбулася на багато років. Утім, усе це жодним чином не змінює цілей війни України - відновлення міжнародного права та деокупація територій у межах міжнародно визнаних кордонів. Цієї мети прагнутимуть різними методами", - наголошує експерт.

Він додав, що ризики в тому, що Росія не відмовиться від своїх цілей і, поки є Путін, шукатиме можливості відновити війну.

"Якщо тільки Україна не стане членом НАТО або на її території не буде американської ядерної зброї. Ми теж можемо використати це так, що Росія не буде наступати, бо тут з'являться певні фактори, які її зупинять. А ми цим можемо скористатися для відновлення власних потужностей і можливостей. Головне, щоб при цьому наші партнери були з нами і не відверталися, щоб консолідація Заходу, його ВПК і фінансування працювали на нас", - підкреслив керівник Центру військово-правових досліджень.

Дивіться відео чату з Олександром Мусієнком, де він розповів про наслідки операції в Курській області для Росії і Путіна:

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь говорив, що операція в Кринках Херсонської області, яка розпочалася в жовтні 2023-го, могла б стати ключовою в цій війні. Втім, наприкінці червня 2024-го ЗСУ відійшли з селища.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що українці мають бути готові до того, що знищення їхньої країни в майбутньому стане сенсом життя для всіх росіян.

Крім того, у випадку, якщо Україну посадять за стіл переговорів із країною-агресором Росією варто очікувати на те, що умови миру будуть "паскудними" для України. Про це під час чату на Главреді розповів політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред