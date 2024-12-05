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Загроза наступу на Херсон: в ЗСУ зробили нову заяву про "300 човнів" РФ

Юрій Берендій
5 грудня 2024, 23:07
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В ЗСУ наголосили, що для масштабних наступальних дій та переправлення техніки, потрібні засоби, більші за звичайні човни для транспортування військових.
Загроза наступу на Херсон: в ЗСУ зробили нову заяву про '300 човнів' РФ
В ЗСУ оцінили загрозу форсування росіянами Дніпра / Коллаж: Главред, Фото: скріншот із відео

Коротко:

  • РФ зібрала 300 човнів для спроби форсування Дніпра
  • Сили оборони готові до будь-якого розвитку ситуації
  • Росіяни знають про замінованість узбережжя Дніпра

Українські військові готові до будь-якого сценарію розвитку подій на південному напрямку. Командування Сил оборони Півдня має повну інформацію про підготовку російськими військами плавзасобів, імовірно для форсування Дніпра. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону, коментуючи інформацію про зібрані Росією 300 човнів для можливої переправи, передає Укрінформ.

"Командування Сил оборони Півдня теж має всю інформацію, проте ми готові до будь-якого розвитку подій. І скажу так: 300 човнів - ну, це 300 човнів. Не можна назвати, що це якась серйозна загроза", - сказав він.

відео дня

Волошин наголосив, що для початку наступальних дій необхідно транспортувати не лише особовий склад, але й бойову техніку, що потребує облаштування переправ або використання засобів, значно більших за човни.

"А 300 човнів... Ну, на кожен посадять там 5 штурмовиків. Як вони будуть здійснювати ці переправи? Ви ж розумієте, що кілька залпів артилерії - і просто (все - ред.)", - заявив речник.

Він також підтвердив, що українські військові забезпечують вогневий контроль на цьому відрізку фронту.

Крім того, за словами речника, на Придніпровському напрямку щоденно фіксуються кілька спроб штурму з боку противника.

Речник повідомив, що російські війська намагаються взяти під контроль або закріпитися в зоні островів у гирлі Дніпра. Щодня здійснюється близько 5–7 штурмів, які завершуються втратами у живій силі та плавзасобах без жодного успіху для ворога.

Волошин зазначив, що ці дії більше нагадують розвідувально-пошукові операції, адже штурми проводяться малими піхотними групами по 5–7 осіб, що не дає результатів. Він також підкреслив, що обидві сторони – як українські сили, так і російські війська – знають про інженерно обладнані та заміновані узбережжя.

"І щоб провести якусь таку складну операцію, як форсування водної перешкоди, та ще і такої, як Дніпро - це дуже-дуже складно. Для цього потрібна велика підготовка, яку при сучасних засобах розвідки приховати дуже важко", - наголосив він.

Загроза наступу на Херсон - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія може готувати масштабний наступ на Херсон перед інавгурацією президента США Дональда Трампа, заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у коментарі Financial Times. Зокрема, Російська Федерація, за його словами, вже підготувала близько 300 човнів для потенційного форсування Дніпра. Видання також зазначає, що такий тиск на Україну планується для посилення позицій Росії до повернення Трампа в Білий дім.

Військовий експерт Олег Жданов, коментуючи можливість наступу через Дніпро, заявив, що подібний сценарій наразі виглядає малоймовірним. Він підкреслив, що накопичення 300 човнів, про яке йдеться, ще не свідчить про реальну спроможність окупантів до масштабної операції.

За даними ЗМІ, Росія може планувати наступ через сусідні острови в дельті Дніпра. Однак самі окупанти визнають, що їхні спроби наразі не мають успіху. Зокрема, представник руху "АТЕШ" із 61-ї окремої бригади морської піхоти Північного флоту РФ повідомив, що під час нещодавньої операції російські солдати зазнали втрат, коли їхній десант потонув, намагаючись висадитися на острів Білогрудів.

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Оперативне командування "Південь" - оперативне об'єднання Сухопутних військ Збройних Сил України у південній частині України на території 5 областей. Штаб знаходиться в місті Одеса. Територія відповідальності: Вінницька, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська та Херсонська області, передає Вікіпедія.

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