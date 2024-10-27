Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Загроза катастрофи": РФ готує нову хвилю ударів по ядерних об'єктах - ЦПД

Марія Николишин
27 жовтня 2024, 16:13
184
Росія хоче перебити розподільчі потужності України.
'Загроза катастрофи': РФ готує нову хвилю ударів по ядерних об'єктах - ЦПД
РФ готується до нових ударів по Україні / колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org

Головні тези Коваленка:

  • Росія накопичує ракети та авіацію
  • Можливі удари по об'єктах ядерної енергетики України

Країна-агресорка Росія готує нову хвилю ракетних ударів, накопичуючи ракети, паливо та стратегічну авіацію. Про це заявив очільник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони Андрій Коваленко в інтерв'ю проєкту "Як не стати овочем".

Він підкреслив, що Росія планує атакувати об'єкти ядерної енергетики та пошкодити розподільчі потужності атомних станцій.

відео дня

За його словами, також є загроза катастрофи.

"Вони хочуть перебити розподільчі можливості атомних станцій. Це створює загрозу ядерної аварії. Якщо вони перебивають розподільчі потужності, це створює ядерну аварію", - сказав Коваленко.ї

Він також додав, що з воєнної точки зору не варто публічно розповідати про те, що той чи інший об'єкт енергетики було полагоджено. Адже нерідко після цього ці об'єкти повторно були обстріляні.

Коваленко попередив про можливі нові атаки РФ - відео:

'Загроза катастрофи': РФ готує нову хвилю ударів по ядерних об'єктах - ЦПД

Хто такий Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 27 жовтня росіяни знову атакували Київ безпілотниками. Повітряна тривога тривала понад 3,5 години. За даними оперативного зведення, внаслідок російської атаки дронів, в Києві потерпілих чи руйнувань не зафіксовано.

Також відомо, що росіяни ударними безпілотниками атакували Сумщину. Внаслідок ворожого удару було пошкоджено енергооб'єкт.

Пізно ввечері 26 жовтня російські війська також атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". У Києві та області гриміли вибухи: працювала ППО.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини України Андрій Коваленко атака дронів Ракетна атака на Україну
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росія дійде до Дніпропетровської області за півроку, Україна "програє війну" - BILD

Росія дійде до Дніпропетровської області за півроку, Україна "програє війну" - BILD

17:23Україна
Названо дату сильного похолодання: вдарить мороз і засипатиме все снігом

Названо дату сильного похолодання: вдарить мороз і засипатиме все снігом

17:16Синоптик
У Зеленського сказали, коли відбудуться президентські вибори в Україні

У Зеленського сказали, коли відбудуться президентські вибори в Україні

16:58Україна
Реклама

Популярне

Більше
Привітання з Днем автомобіліста - красиві слова і картинки для близьких

Привітання з Днем автомобіліста - красиві слова і картинки для близьких

Усе заповідаю другу: у США зібрався помирати російський співак, зірка 90-х

Усе заповідаю другу: у США зібрався помирати російський співак, зірка 90-х

Гороскоп на завтра 28 жовтня: Дівам - несподівана удача, Козерогам - чудовий день

Гороскоп на завтра 28 жовтня: Дівам - несподівана удача, Козерогам - чудовий день

Розгром РФ на Курщині: ЗСУ розбили штурм окупантів та взяли ворогів у полон

Розгром РФ на Курщині: ЗСУ розбили штурм окупантів та взяли ворогів у полон

В Одесі прогриміла серія вибухів: що відомо

В Одесі прогриміла серія вибухів: що відомо

Останні новини

17:54

Атакують вже тиждень: росіяни хочуть повністю оточити одне українське місто

17:23

Росія дійде до Дніпропетровської області за півроку, Україна "програє війну" - BILD

17:16

Названо дату сильного похолодання: вдарить мороз і засипатиме все снігом

17:10

Проросте завчасно: що не можна зберігати поруч із картоплею

16:58

У Зеленського сказали, коли відбудуться президентські вибори в Україні

Повістки з Укрпошти, штрафи від ТЦК та розшук військовозобовʼязаних: інтервʼю з адвокатомПовістки з Укрпошти, штрафи від ТЦК та розшук військовозобовʼязаних: інтервʼю з адвокатом
16:41

Нове "дно" для ООН: Гуттеріш похвалив Путіна за БРІКСВідео

16:24

Заощадите гроші: механік показав, що перевірити під капотом до морозів

16:13

"Загроза катастрофи": РФ готує нову хвилю ударів по ядерних об'єктах - ЦПДВідео

15:54

Спершу познайомився з її декольте: у Дженніфер Еністон новий роман - ЗМІ

Реклама
15:52

У Києві розширять меморіал Алеї пам’яті захисників та висадять багряні клени

15:27

Любовний гороскоп на тиждень з 28 жовтня по 3 листопада

15:26

Чи почне Україна переговори з РФ без членства в НАТО: відповідь керівника ОП

15:23

Прийде мороз та засипатиме снігом: синоптикиня назвала останні теплі дні

14:54

Вбивство Георгія Ґонґадзе, отруєння Ющенка та епопея з Тимошенко. Наталія Мосейчук розпочинає цикл великих інтерв’ю про закулісся МайданівВідео

14:44

КНДР "прикрутить краник": союзник Путіна може лишити РФ без боєприпасів - Маломуж

14:43

Чи слід Україні боятися перемоги Трампа на виборах у США: у Зеленського відповіли

14:30

Зірка українського стендапу вагітна первістком

13:52

РФ цинічно вбила цивільних жителів Селидового: Офіс генерального прокурора розпочав розслідування

13:30

Ранньою весною зелень буде на столі: коли та як посіяти петрушку на зиму

13:24

Гороскоп Таро на тиждень з 28 жовтня по 3 листопада: Раку - прибуток, Дівам - зустрічі

Реклама
13:14

"Вдарити по Москві": чи була "гучна" розмова Трампа з Путіним - відповідь ЛавроваВідео

12:48

Коротка зізналася, хто став ініціатором розлучення: Бєдняков не зміг змовчати

12:42

Фінансовий гороскоп на тиждень з 28 жовтня по 3 листопада

12:29

"Вугледарський сценарій": росіяни близькі до оточення українського міста

12:23

На парламентських виборах у Грузії перемагають "друзі Путіна": усі подробиці

12:18

Гороскоп на тиждень з 28 жовтня по 3 листопада: Леву - зміни, Рибам - спілкування

12:17

Путін "кусає лікті": виробництво ракет в Ірані пошкоджено через успішний удар Ізраїлю

11:52

ЗСУ залишили три населені пункти на Донбасі: журналіст назвав гірку причину

11:42

Майже 100 гривень за кілограм: ціни на популярний овоч різко зросли

11:04

Успіх усміхнеться ТОП-4 щасливчикам: які знаки зодіаку злетять на вершину в листопаді

10:14

Ворог всю ніч тероризував Україну майже сотнею дронів: скільки вдалось знешкодити - ПС

10:13

Навала дронів атакувала РФ: у країні-агресорі скаржаться на прильоти та пожежі

10:00

Жахливі події у 2025 році: Ванга та Нострадамус зробили однакове передбачення

09:18

РФ завдала цинічного удару по енергооб'єкту: обласний центр залишився без світла

09:16

Розгром РФ на Курщині: ЗСУ розбили штурм окупантів та взяли ворогів у полон

09:07

Про 1000 гривень кожному: хороша ідея і погана реалізаціяПогляд

08:50

"Аномальні" дощі відступають: синоптики потішили прогнозом погоди на 27 жовтня

08:25

У Києві вночі лунали вибухи: РФ атакувала столицю "Шахедами" - деталі

08:00

Україна підірвала велич Росії: як футболка Зеленського стала "червоною ганчіркою" для МосквиПогляд

07:52

В Україні перевели годинники: країна перейшла на зимовий час - що змінилось

Реклама
07:29

"Ворог окупував": РФ захопила населений пункт і просунулись на Донбасі - Deep State

06:57

Кінець "бусифікації" і "Вовина тисяча": вибори на обрії?Погляд

05:06

Українцям можуть не видати пенсію: кому не прийдуть виплати

04:30

Яке сьогодні свято 27 жовтня 2024: чому не можна давати гроші в борг

03:25

Чи може Україна програти війну проти Росії: експерт дав несподівану відповідь

02:56

"Міні Лорак": дочка співачки в короткій спідниці замилувалася собою на камеруВідео

02:23

Гороскоп на завтра 28 жовтня: Дівам - несподівана удача, Козерогам - чудовий день

00:13

Росія атакує Україну дронами: у Києві лунають вибухи, працює ППО

26 жовтня, субота
23:39

Українці отримають "тисячу від Зеленського" у грудні: куди нарахують і на що можна витратити

23:33

Ледь не луснула: Лорак спробувала заспівати хіт Вітні Г'юстон і знатно зганьбиласяВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти