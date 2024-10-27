'Загроза катастрофи': РФ готує нову хвилю ударів по ядерних об'єктах - ЦПД

Росія хоче перебити розподільчі потужності України.

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РФ готується до нових ударів по Україні / колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org

Головні тези Коваленка:

Росія накопичує ракети та авіацію

Можливі удари по об'єктах ядерної енергетики України

Країна-агресорка Росія готує нову хвилю ракетних ударів, накопичуючи ракети, паливо та стратегічну авіацію. Про це заявив очільник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони Андрій Коваленко в інтерв'ю проєкту "Як не стати овочем".

Він підкреслив, що Росія планує атакувати об'єкти ядерної енергетики та пошкодити розподільчі потужності атомних станцій.

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За його словами, також є загроза катастрофи.

"Вони хочуть перебити розподільчі можливості атомних станцій. Це створює загрозу ядерної аварії. Якщо вони перебивають розподільчі потужності, це створює ядерну аварію", - сказав Коваленко.ї

Він також додав, що з воєнної точки зору не варто публічно розповідати про те, що той чи інший об'єкт енергетики було полагоджено. Адже нерідко після цього ці об'єкти повторно були обстріляні.

Коваленко попередив про можливі нові атаки РФ - відео:

Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 27 жовтня росіяни знову атакували Київ безпілотниками. Повітряна тривога тривала понад 3,5 години. За даними оперативного зведення, внаслідок російської атаки дронів, в Києві потерпілих чи руйнувань не зафіксовано.

Також відомо, що росіяни ударними безпілотниками атакували Сумщину. Внаслідок ворожого удару було пошкоджено енергооб'єкт.

Пізно ввечері 26 жовтня російські війська також атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". У Києві та області гриміли вибухи: працювала ППО.

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