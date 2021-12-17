У НАТО попередили РФ: заплатить величезну ціну за агресію проти України

У НАТО виступили з жорсткою заявою на адресу РФ / УНІАН

Північноатлантична рада НАТО серйозно стурбована суттєвим, неспровокованим і невиправданим нарощуванням російської військової потужності на кордонах України.

Як йдеться у заяві, розміщеній на сайті Альянсу, в останні місяці Росія поширює брехню про провокації з боку України і НАТО.

"Ми закликаємо Росію негайно припинити ескалацію, використовувати дипломатичні канали і дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань щодо прозорості військової діяльності", - сказано в заяві.

Північноатлантична рада констатувала, що "серйозно оцінює наслідки нинішньої ситуації для безпеки Північноатлантичного союзу".

"Ми завжди будемо рішуче реагувати на будь-яке погіршення умов нашої безпеки, в тому числі, якщо це необхідно зміцнюючи нашу позицію колективної оборони. НАТО вживе всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки і захисту всіх союзників по НАТО. Будь-яка подальша агресія проти України матиме величезні наслідки і дорого обійдеться. НАТО продовжить тісну координацію з відповідними зацікавленими сторонами та іншими міжнародними організаціями, включаючи ЄС", - заявили в НАТО.

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Крім того, Північноатлантична рада знову підтвердила свою підтримку територіальної цілісності і суверенітету України в межах її міжнародно-визнаних кордонів і закликала Росію вивести свої війська з України відповідно до її міжнародних зобов'язань і зобов'язань.

"Ми підтримуємо право всіх країн самостійно визначати своє майбутнє і зовнішню політику без втручання ззовні. Відносини НАТО з Україною - це питання тільки України і 30 союзників по НАТО. Ми категорично відкидаємо будь-які спроби розділити безпеку союзників", - заявили в Альянсі.

Разом з тим, союзники підтвердили, що "готові до конструктивного діалогу з Росією".

"Ми підтверджуємо наше давнє запрошення в Росію на засідання Ради Росія-НАТО в найближчому майбутньому. Нам відомі недавні пропозиції Росії щодо європейської безпеки. Ми ясно розуміємо, що будь-який діалог з Росією повинен вестися на основі взаємності, враховувати заклопотаність НАТО з приводу дій Росії, ґрунтуватися на основних принципах і основоположних документах європейської безпеки і проходити в консультації з європейськими партнерами НАТО. Якщо Росія зробить конкретні кроки щодо зниження напруженості, ми готові працювати над зміцненням заходів довіри. ОБСЄ також є актуальною платформою", - сказано в заяві.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про те, що Захід повинен прискорити роботу над пакетом жорстких економічних санкцій проти РФ на випадок подальшої ескалації вповть до обмежень суверенного боргу РФ, обмежень банківських операцій і відключення Росії від SWIFT.

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