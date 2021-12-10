Коронавірус в Україні 10 грудня: понад 11 тисяч випадків COVID-19 і 442 смерті

В Україні за минулу добу заразилися коронавірусом 11 327 осіб, а померли - 442. Одужали від COVID-19 за вчора 24 456 осіб, повідомили в МОЗ.
Станом на ранок п'ятниці, 10 грудня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 11 327 жителів країни. Зокрема захворіли 1010 дітей та 214 медпрацівників.
За минулі 24 години було госпіталізовано 2 551 особу; летальних випадків - 442; одужали 24 456 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 3 543 684 людини;
- одужали - 3 158 426 пацієнтів;
- летальних випадків - 90 343;
- проведено ПЛР-тестувань - 16 234 638.
Коронавірус в Україні
Станом на ранок вівторка, 16 листопада 2021, коронавірус в Україні встановив новий антирекорд смертності за весь час пандемії. За добу було зафіксовано 838 летальних випадків - такої кількості жертв хвороби ще не було.
Станом на ранок 4 листопада 2021 коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекордна кількість за майже два роки пандемії.
читайте такожКоронавірус провокує у дітей небезпечне ускладнення: що потрібно знати батькамЯк повідомляв Главред, з 6 грудня, в Україні почали діяти нові правила адаптивного карантину через епідемію коронавірусу. Нововведення торкнуться правил карантину в "жовтій" зоні.
З 7 грудня Київ перейшов до "жовтої" зони карантину. Однак при цьому обмеження для транспорту і торгово-розважальних центрів (ТРЦ) зберігаються.
Читайте також:
- "Омікрон" може змінити пандемію коронавірусу - ВООЗ
- Пандемія COVID-19 закінчиться у 2022 році - JP Morgan
- Медики назвали найнебезпечніші симптоми "Омікрона"