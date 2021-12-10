Коронавірус в Україні 10 грудня: понад 11 тисяч випадків COVID-19 і 442 смерті

З початку епідемії на коронавірус в Україні захворіли понад 3,5 млн осіб / Фото Reuters

Станом на ранок п'ятниці, 10 грудня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 11 327 жителів країни. Зокрема захворіли 1010 дітей та 214 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 2 551 особу; летальних випадків - 442; одужали 24 456 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

Скільки хворих коронавірусом в Україні станом на ранок 10 грудня / t.me/COVID19_Ukraine

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 3 543 684 людини;

одужали - 3 158 426 пацієнтів;

летальних випадків - 90 343;

проведено ПЛР-тестувань - 16 234 638.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок вівторка, 16 листопада 2021, коронавірус в Україні встановив новий антирекорд смертності за весь час пандемії. За добу було зафіксовано 838 летальних випадків - такої кількості жертв хвороби ще не було.

Станом на ранок 4 листопада 2021 коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекордна кількість за майже два роки пандемії.

читайте такожКоронавірус провокує у дітей небезпечне ускладнення: що потрібно знати батькамЯк повідомляв Главред, з 6 грудня, в Україні почали діяти нові правила адаптивного карантину через епідемію коронавірусу. Нововведення торкнуться правил карантину в "жовтій" зоні.

З 7 грудня Київ перейшов до "жовтої" зони карантину. Однак при цьому обмеження для транспорту і торгово-розважальних центрів (ТРЦ) зберігаються.

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