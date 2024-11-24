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Удар новою ракетою РФ по Дніпру: Зеленський розповів подробиці атаки

Олексій Тесля
24 листопада 2024, 23:20
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У світі є системи ППО, здатні захищати від нових ракет РФ, каже президент.
Зеленський
Володимир Зеленський розповів про удар новою ракетою РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот

Головне:

  • Тривають експертизи для встановлення характеристик ракети РФ
  • У світі є системи ППО, здатні захищати від нових ракет

Служба безпеки України та Міністерство внутрішніх справ показали уламки російської ракети, яка вдарила по Дніпру в четвер.

Україна продовжує працювати з партнерами для встановлення всіх деталей і характеристик цієї ракети, повідомив президент Володимир Зеленський.

відео дня

"Сьогодні Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ показали інформаційним агентствам уламки російської ракети, яка вдарила по нашому Дніпру. Наразі тривають експертизи, робота з партнерами для встановлення всіх деталей і всіх характеристик щодо цієї ракети. І для того, щоб разом знайти відповідь на цей російський ескалаційний крок", - сказав він у своєму відеозверненні.

Президент наголосив, що у світі є системи ППО, здатні захищати і від цього. Зеленський додав, що РФ має відчувати, що кожен її крок на розширення війни має для неї наслідки.

Удар новою ракетою РФ по Дніпру: Зеленський розповів подробиці атаки
/ Инфографика Главред

"Наслідки - у наших діях на фронті, наших воїнів, наших підрозділів. А також - наслідки в діях світу. У тому, як світ відповідає. Не можна давати Путіну жодного тижня, щоб адаптуватися і знайти протидію", - зазначив глава держави.

За його словами, необхідно постійно робити все, щоб Росія була змушена шукати можливість справжнього миру. І це досягається лише двома речами - допомогою Україні та тиском на Росію. Президент подякував усім у світі, хто саме так робить.

Раніше повідомлялося про те, що країна-агресор Росія завдала удару по Дніпру 21 листопада балістичною ракетою, ймовірно, з ракетного комплексу "Кедр". Підлітний час цієї російської ракети з моменту запуску в Астраханській області до потрапляння в місті Дніпро становив 15 хвилин, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Як повідомляв Главред, 21 листопада РФ запустила міжконтитентальну балістичну ракету. Російські загарбники вранці запустили низку ракет по Україні. Було атаковано місто Дніпро - там було пошкоджено підприємства та критичну інфраструктуру.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував удар РФ міжконтинентальною балістичною ракетою. За його словами, ворог боїться настільки, що застосовує вже нові ракети. Також він зазначив, що Путін використовує Україну як полігон.

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На початку 2021 року російські пропагандисти писали про те, що російський ВПК почав проектування "стратегічного комплексу нового покоління", який отримав позначення "Кедр". Період початку дослідно-конструкторських робіт вказувався на 2023-2024 роки.

Також пропагандисти РФ повідомляли, що цей комплекс нібито створюється на заміну МБР "Ярс" та буде ракетою нового покоління, яка матиме більшу мобільність та меншу вразливість.

До удару по Дніпру 21 листопада 2024 року росіяни уже двічі проводили випробувальні пуски "Кедра" – у жовтні 2023 та квітні 2024 року.

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